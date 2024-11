Nowy sondaż. Andrzej Duda ma powody do zadowolenia

Najnowszy sondaż może zdziwić. To nie Tusk ani Kaczyński mogą się cieszyć!

Nowy sondaż. To da do myślenia politykom PSL

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 dla "Faktów" TVN oraz TVN24, wynika, że 47 procent Polaków pozytywnie ocenia Andrzeja Dudę. Z kolei 45 procent badanych negatywnie ocenia tę prezydenturę. Z kolei 8 procent odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć". Andrzej Duda na prezydenta został wybrany w 2015 roku, kiedy w drugiej turze pokonał Bronisława Komorowskiego. Pięć lat później udało mu się wygrać w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Rozpoczęła się wówczas druga kadencja, która skończy się w 2025 roku. Andrzej Duda nie będzie mógł się ubiegać o urząd prezydenta po raz trzeci.

Wybory prezydenckie 2025

Duda był pytany w środę, 27 listopada na konferencji prasowej w Armenii, czy udzieli poparcia któremukolwiek z kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta RP w przyszłorocznych wyborach. -Prezydent Rzeczpospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Jako obywatel Rzeczpospolitej zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli tylko zdrowie pozwoli, żeby pójść na wybory i wziąć w nich osobiście udział, oddać głos, tak jak to przysługuje każdemu obywatelowi, który ma czynne prawo wyborcze - podkreślił prezydent. Przyznał jednak, że jeżeli chodzi o "kwestie związane z polityką historyczną i kwestie pewnego patriotycznego spojrzenia na ważne dla Rzeczpospolitej zagadnienia, to jest sprawą jasną", że - obserwując chociażby uroczystości historyczne, w których w ostatnich latach brał udział - "praktycznie na wszystkich tych uroczystościach był prezes IPN".

W przyszłorocznych wyborach prezydenckich wystartują prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski jako kandydat KO, prezes IPN Karol Nawrocki jako kandydat popierany przez PiS, marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Swoją kandydatkę ma ogłosić w drugiej połowie grudnia Lewica.

