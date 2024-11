Marcin Horała przeanalizował Karola Nawrockiego. Wydał jednoznaczną opinię

- Nikt nie twierdzi, że jest to kandydat niezależny, który nie ma żadnych związków z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to kandydat obywatelski, bo bezpartyjny. To jest fakt zero-jedynkowy, bo ktoś jest członkiem partii albo nie jest. I pan Karol Nawrocki członkiem PiS nie jest i nawet nigdy nie był. Co nie zmienia faktu, że jest to kandydat, który utożsamia się z podobnymi do nas poglądami. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość go popiera. I pewnie PiS jest jednym największym podmiotów czy grupy ludzi, którzy popierają, ale nie jedynym. Karol Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym, obywatelskim, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i nie wiem, dlaczego wokół tego toczą jakiegokolwiek dyskusje - stwierdził poseł PiS.