i Autor: Art Sevice/Super Express 2023 rok. Tak zmieniał się Zbigniew Ziobro

mamy informacje

Nowe wieści o stanie Zbigniewa Ziobry! Jego polityk ujawnia

Zbigniew Ziobro nie stawił się jak dotąd przed komisję śledczą ds. Pegasusa z powodu komplikacji zdrowotnych. Komisja zawnioskowała do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłego lekarza, który ma ocenić stan zdrowia polityka i zdecydować, czy jest on w stanie zeznawać. Decyzja biegłego w tej sprawie ma zapaść najpóźniej do 20 września. – Mamy do czynienia z ludźmi, którzy są pozbawieni empatii – mówi „Super Expressowi" polityk z otoczenia Ziobry i zdradza w jakim obecnie stanie jest były minister sprawiedliwości.