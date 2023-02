Nowe rozwiązania w sprawie urlopów dla Polaków. 9 tygodni wolnego! Ale jest jeden szczegół

Co dziś robi była premier?

Zmiany w kodeksie pracy: urlopy rodzicielskie. Co się zmieni?

Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw w sprawie przejrzystych warunków pracy i tzw. dyrektywy rodzicielskiej. Nowością jest m.in. to, że prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego zostanie uzależnione od tego, czy matka miała pracę w dniu porodu. Ponadto wprowadzona zostanie nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego do 9 tygodni, dla każdego z rodziców.

Wprowadzony zostanie także 70-proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców (obecnie jest to średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku). Pracownicy będą z kolei mogli skorzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego do 5 dni w roku. Czas ten można przeznaczyć na opiekę nad dzieckiem, małżonkiem lub rodzicem.

Będzie tez można skorzystać z ze zwolnienia z pracy "z powodu działania siły wyższej", np. w razie pilnej sprawy rodzinnej. Chodzi o dodatkowe 2 dni dni w roku. W kodeksie znajdzie się też druga przerwa od pracy, jeśli musimy pracować ponad 9 godzin. Z kolei pracownik, który przepracował pół roku, będzie mógł domagać się zmiany umowy np. na czas nieokreślony. W razie odmowy dostanie pisemne uzasadnienie.

