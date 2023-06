Nowe propozycje PiS. Kiedy je poznamy?

W połowie maja, podczas specjalnego spotkania "Programowy Ul", Jarosław Kaczyński zapowiedział trzy istotne propozycje, jeśli PiS sięgnie po raz trzeci po władzę. Lider ugrupowania zadeklarował podwyższenie świadczenia 800 plus o 300 złotych, bezpłatne leki dla młodzieży i dzieci do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65. roku życia. Ponadto Jarosław Kaczyński zapowiedział zniesienie opłat za korzystanie z państwowych autostrad. Te zapowiedzi nie spowodowały jednak wzrostu notowań, a po marszu 4 czerwca i sukcesie Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska zaczęła odrabiać straty. I to do tego stopnia, że na rządzącą partię padł blady strach. Wewnętrzne sondaże okazały się bardzo niepokojącym sygnałem.

Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza jednak składać broni i planuje kolejny kongres. Według informacji PAP, wydarzenie jest planowane w Łodzi, co pośrednio potwierdził Krzysztof Sobolewski. Polityk ujawnił, że spotkanie odbędzie się w centralnej części Polski i jest zaplanowane na ostatni weekend czerwca.

Jak zaznaczył sekretarz generalny PiS, podczas konwencji przedastawione zostaną kolejne propozycje programowe. Gotowy program wyborczy ma zostać zaprezentowany "prawdopodobnie na początku września".

K. SOBOLEWSKI: PREZES KACZYŃSKI PRZYCINA WEWNĘTRZNE SPORY