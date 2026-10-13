Nowe informacje ws. planów zamachu na premiera! Szłapka potwierdza, kolejna osoba zatrzymana

W ostatnich dniach polskie służby bezpieczeństwa odnotowały dwa odrębne zatrzymania w związku z podejrzeniami o groźby skierowane wobec najwyższych przedstawicieli władz państwowych. Incydenty te dotyczą zarówno nawoływania do zabójstwa w internecie, jak i planów zamachu na premiera i wicepremiera.
W poniedziałek 12 października funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania 46-letniego mężczyzny na terenie Obornik. Podejrzewa się go o publiczne podżeganie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera oraz marszałka Sejmu, za pośrednictwem internetu. Informację tę przekazał 13 października Adam Szłapka, rzecznik rządu.
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