Nowe informacje ws. planów zamachu na premiera! Szłapka potwierdza, kolejna osoba zatrzymana

W ostatnich dniach polskie służby bezpieczeństwa odnotowały dwa odrębne zatrzymania w związku z podejrzeniami o groźby skierowane wobec najwyższych przedstawicieli władz państwowych. Incydenty te dotyczą zarówno nawoływania do zabójstwa w internecie, jak i planów zamachu na premiera i wicepremiera.

Autor: Paweł Jaskółka/SUPER EXPRESS Adam Szłapka