Nowe informacje o zdrowiu Zbigniewa Ziobry. Współpracownik ujawnia

Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku ze swoją chorobą nowotworową. Lider Suwerennej Polski rzadko wypowiada się na temat swojego zdrowia. Przekazał między informacje o poważnej operacji oraz zastosowaniu chemio- i radioterapii. W tym czasie cały czas był oczekiwany przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, gdzie ma złożyć zeznania w charakterze świadka. Do tej pory zwolnienie lekarskie powodowało, że nie mógł być przesłuchany, jednak biegli w końcu zapoznali się z dokumentacją medyczną polityka i orzekli, że nie ma przeciwwskazań co do przesłuchania. Teraz nowych informacji na temat zdrowia Zbigniewa Ziobry dostarczył jego współpracownik.

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobro?

Sebastian kaleta z Suwerennej Polski pojawił się na antenie RMF FM, gdzie był pytany między innymi o to, czy jego zdaniem Zbigniew Ziobro pojawi się na przesłuchaniu. Przy okazji zdradził, co się teraz dzieje z byłym ministrem sprawiedliwości.

- W mojej opinii nie należy się go spodziewać. Zbigniew Ziobro przechodzi wieloaspektową rehabilitację w związku zabiegami - stwierdził.

W ocenie samego Sebastiana Kalety, lider Suwerennej Polski nie powinien być przesłuchiwany w swoim obecnym stanie zdrowia, bowiem przechodzi rehabilitację po trudnej operacji i chorobie.

- Stan zdrowia ministra Ziobry to jedno. Natomiast pierwszą podstawową przesłanką, która powoduje, że jego wezwanie jest bezskuteczne jest to, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakres działania komisji przekracza możliwości, które wyznacza konstytucja. Dlatego komisja jest niekonstytucyjna - powiedział polityk.

Do daty przesłuchania zostało jednak jeszcze trochę czasu. Być może coś się zmieni i Zbigniew Ziobro sam oficjalnie zajmie stanowisko co do swojego stawiennictwa na przesłuchaniu komisji śledczej.

