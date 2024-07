Nowe doniesienia o zmianach w szkole. Nie wszyscy będą zadowoleni

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza zmieniać zmiany wprowadzonej przez Przemysława Czarnka. Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa zostały wprowadzone w 2022 roku, a placówkom bez dostepu do strzelnic dano dwa lata, aby przygotować się do zmian. W związku z tym już od nowego roku szkolnego uczniowie szkół ponadpodstawowych przejdą obowiązkowe szkolenie strzeleckie. Jak podaje Radio Zet, nauczyciele i dyrektorzy mieli mieć nadzieję na to, że te zmiany nie wejdą w życie.

- Obecnie nie są planowane w MEN zmiany w przedmiotowym zakresie - przekazał Wydział Informacyjno-Prasowy MEN w rozmowie z Radiu Zet.

Uczniowie ostatnich klas podstawówki mają poznać zasady składania i rozkładania broni, z kolei uczniowie szkół średnich będą się uczyć użytkowania broni kulowej, pneumatycznej, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych.

Ministerstwo zwraca uwagę, że szkoły mają przede wszystkim, przygotować uczniów z teorii bezpiecznego obchodzenia się z bronią. - W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w formie teoretycznej ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych - podkreśla MEN.

W kwestii ćwiczeń strzeleckich dla szkół średnich, placówki mogą realizować korzystając z własnych środków, ale także ze środków samorządu terytorialnego. - Podstawa programowa wskazuje na ewentualną współpracę szkół w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa, w tym, w zakresie praktycznych zajęć strzeleckich, z podmiotami, które dysponują odpowiednimi strzelnicami np. kluby sportowe, jednostki policji, wojska (na zasadzie porozumień) - wyjaśnia resort.

