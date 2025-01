Czarnek wybuchł na Nowacką. "Niech się Pani nie ośmiesza"

Nowacka: „Zmienił zasady przyznawania pieniędzy w roku wyborczym”

Barbara Nowacka, obecna ministra edukacji narodowej, w programie „Gość Radia Zet” podkreśliła, że raport ma ujawnić szczegóły działań Przemysława Czarnka w czasie jego kadencji w resorcie. Szczególnie zwróciła uwagę na zmiany w przyznawaniu funduszy na inwestycje oświatowe w roku wyborczym. – Specjalnie w roku wyborczym zmienił sobie zasady przyznawania pieniędzy. Nawet nie było ekspertów do przyznawania dotacji. Tu milion, tu kilkaset tysięcy na wybrane inwestycje. Blisko 20 proc. z tych pieniędzy trafiło na Lubelszczyznę, skąd kandydował minister – powiedziała.

Dodała, że takie działania były ewidentnie podporządkowane politycznym celom i godzą w zasady równości w finansowaniu edukacji.

Czarnek: „Nie ośmieszaj się, Pani Minister”

Przemysław Czarnek szybko zareagował na zapowiedź raportu, publikując wpis na platformie X. Były minister nie tylko skrytykował samą inicjatywę, ale również w ironicznym tonie zaatakował Barbarę Nowacką.

– O Matko! Naprawdę? To jeszcze nie ma takiego raportu????!!!! Zaraz, zaraz, a to 2024 czy już 2025 rok? Czy przypadkiem p. #Nowacka nie rządzi w MEN już drugi rok? – napisał Czarnek. Dalej dodał: – Droga Pani Minister, niech się Pani nie ośmiesza. Mamy już 2025 r., a wy w ministerstwie od 2023 r. A co do Lubelszczyzny – gwarantuję Pani, że jeśli będę miał możliwość (niektórzy i to od was mówią, że już niedługo), to na Lubelszczyznę i całą Polskę wschodnią popłynie jeszcze więcej pieniędzy.

Komentarz opatrzył hashtagiem #StopPatoWładzy Tuska i Nowackiej, co wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych.

Co ujawni raport?

Zapowiadany raport może stać się jednym z kluczowych dokumentów podsumowujących rządy Prawa i Sprawiedliwości w edukacji. Czy ujawni nieprawidłowości w przyznawaniu funduszy, czy stanie się jedynie politycznym narzędziem? Czas pokaże. Jedno jest pewne – dyskusja o finansowaniu edukacji w Polsce i działaniach Przemysława Czarnka nie ucichnie tak szybko.

Czy raport MEN rzeczywiście wpłynie na ocenę działań byłego ministra? A może będzie to tylko kolejny element politycznej gry?

