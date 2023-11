Nowa władza przed wigilią? Wiemy, kiedy Tusk dostanie swoją szansę na stworzenie rządu!

To on pokieruje nowym Sejmem

Prezydent Andrzej Duda (51 l.) chce żeby to obecny premier spróbował stworzyć rząd w nowej, powyborczej rzeczywistości. - Zapraszam do współpracy wszystkich parlamentarzystów, którzy na pierwszym miejscu stawiają Polskę – ogłosił Mateusz Morawiecki. A jak mówi nam konstytucjonalista Ryszard Piotrowski cały proces formalnie ruszy w najbliższym poniedziałek, kiedy zbierze się Sejm X kadencji. - Prezydent desygnuje premiera, ten zaproponuje skład Rady Ministrów, a prezydent powoła nowy rząd i odbierze od niego przysięgę. To musi się wydarzyć najpóźniej 14 dni po pierwszym posiedzeniu – wyjaśnia ekspert.

Kolejny etap to też maksymalnie 2 tygodnie: – W tym czasie rząd ma przedstawić program i uzyskać wotum zaufania – słyszymy od wybitnego prawnika. Tym samym najpóźniejszy termin na głosowanie to poniedziałek 11 grudnia. Jeżeli Mateusz Morawiecki nie uzyska poparcia, inicjatywę, na dwa tygodnie, czyli do Świąt, przejmie Sejm. - Przy prorządowej większości, tylko kwestią techniczną jest przygotowanie wniosku zgłaszającego kandydata na premiera i poddanie go pod głosowanie. Premier przedstawi skład Rady Ministrów. Potrzebna będzie kolejna uchwała Sejmu i wyrażenie jej poparcia. To może nie kwestia minut, ale przy dobrej woli i sprawnym działaniu, kwestia godzin – mówi nam konstytucjonalista prof. Jacek Zaleśny.

A z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że KO, Trzecia Droga i Lewica będą gotowe na przejęcie rządowej pałeczki. - Będziemy gotowi do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości. Myślę, że w piątek liderzy będą mogli potwierdzić, że koalicja jest faktem – ogłosił szef PO.

