Nowa inicjatywa Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Powstał Ruch Biało-Czerwoni

Ewa Zajączkowska-Henik ogłosiła powstanie stowarzyszenia. Jego nazwa to Ruch Biało-Czerwoni. Polityczka przyznała, że jest to wyjście naprzeciw licznym prośbom o stworzenie inicjatywy, dzięki której: - (...) będziemy mogli zrobić coś dobrego dla Polski, jednocząc ludzi ideowych, zaangażowanych, uczciwych i gotowych do działania - powiedziała.

Europosłanka wyznała, że do Ruchu Biało-Czerwonych dołączyli „przedsiębiorcy, doradcy, menedżerowie, samorządowcy, prawnicy” oraz „ludzie, którzy mają doświadczenie w pracy w organizacjach skupiających się na pomocy Polakom”. - Chcemy budować ducha narodu, który staje za sobą murem. Chcemy zbierać ludzi w naszym stowarzyszeniu, którzy prawidłowo definiują interes państwa, bo Polska ma być dumna, silna, ma być skuteczna, ma być pragmatyczna i ma być bezpieczna - ogłosiła prezes stowarzyszenia Zajączkowska-Hernik.

Polityczka podkreśliła, że stowarzyszanie to ruch obywatelski: - (...) dla wszystkich, to przestrzeń dla ludzi aktywnych lokalnie, którzy mają dość wszechogarniającego „dziadostwa”, mają dość marnowania naszych ciężko zarobionych pieniędzy, mają dosyć lekceważenia polskiego interesu i sprzedawania Polski kawałek po kawałku. Zebranych wokół siebie nazwała "drużyną Ewy", t ojej sympatycy, który ma być ponad 4 tysiące. - Bardzo cieszę się, że równie dużo osób chce zapisać się do stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwoni - zaznaczyła europosłanka.

Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni - czym jest? Jakie ma cele?

Stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni, którego prezesem jest Ewa Zajączkowska-Hernik, zostało zarejestrowane 3 czerwca. Ruch Biało-Czerwoni, jak ogłosiła Zajączkowska-Hernik ma być nie tylko miejscem spotkań osób o podobnych wartościach, lecz przede wszystkim organizacją przygotowującą ludzi do realnej działalności publicznej i społecznej. - Będziemy zrzeszać osoby aktywne lokalnie, budować społeczną kontrolę nad władzą oraz tworzyć kuźnię kadr gotowych działać na rzecz bezpieczeństwa, suwerenności i rozwoju Polski! - przekazała.

Dodała też, że prosi o mobilizację i zaangażowanie, bo: - (...) przed nami ogromne wyzwania parlamentarne i samorządowe. Nie ma czasu do stracenia! Łączmy nasze siły, jednoczmy się, idźmy razem po lepszą Polskę! Każdy znajdzie tu miejsce na siebie! - przekazała w mediach społecznościowych.

Ze strony stowarzyszeni dowiadujemy się, że jego cele to:

W codziennej działalności łączymy pielęgnowanie tożsamości narodowej z nowoczesnym aktywizmem i realnym wsparciem potrzebujących. Skupiamy się na siedmiu kluczowych filarach:

Wsparcie i solidarność społeczna: Pomagamy osobom wykluczonym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nagłaśniamy problemy obywateli i stoimy po ich stronie w kontaktach z instytucjami.

Edukacja obywatelska i partycypacja: Wierzymy w siłę świadomego społeczeństwa. Korzystamy z prawa do informacji publicznej, bierzemy czynny udział w konsultacjach społecznych i patrzymy na ręce administracji publicznej, walcząc o sprawiedliwe i rozsądne rozwiązania.

Kultura, historia i patriotyzm: Kształtujemy dojrzałe postawy patriotyczne. Promujemy bogatą kulturę, tradycję oraz historię narodową, dbając o to, by te wartości były żywe w sercach kolejnych pokoleń.

Promocja regionów: Odkrywamy i pokazujemy piękno oraz potencjał poszczególnych regionów Polski, wspierając lokalne społeczności.

Przedsiębiorczość i rozwój: Promujemy ducha przedsiębiorczości jako fundament silnej i niezależnej gospodarki.

Działalność charytatywna: Niesiemy bezinteresowną pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

🇵🇱 Startujemy❗ Dołączcie do Ruchu Biało-Czerwoni i wspólnie działajmy dla dobra Polski❗ 🔥✅ Zapiszcie się na stronie https://t.co/P0mUrECMhl, poczekajcie na kontakt i razem zbudujmy wyjątkowy ruch społeczny!Pragnę zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy chcą aktywnie działać… pic.twitter.com/ulsZBex5qZ— Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) June 24, 2026