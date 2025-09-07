Rosyjskie drony zaatakowały Kijów: W nocnym ataku rosyjskich dronów na Kijów rannych zostało co najmniej 8 osób, w tym kobieta w ciąży, a zestrzelone drony wywołały pożary w budynkach mieszkalnych w kilku dzielnicach.

Skutki ataku: Odłamki dronów spowodowały pożary w czteropiętrowym budynku mieszkalnym oraz na dachach 16- i dwóch dziewięciopiętrowych budynków, a świadkowie słyszeli serię eksplozji.

Rozległe ataki na Ukrainę: Oprócz Kijowa, alerty lotnicze objęły większość Ukrainy, a miasto Krzemieńczuk doświadczyło dziesiątek eksplozji i przerw w dostawie prądu.

Polska uruchamia lotnictwo: W odpowiedzi na zagrożenie atakami lotniczymi na zachodni region Ukrainy, Polska uruchomiła własne i sojusznicze samoloty, aby zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej

Jakie zniszczenia spowodował atak dronów na Kijów?

W nocy z soboty na niedzielę stolica Ukrainy stała się celem zmasowanego uderzenia. Nocny atak dronów na Kijów spowodował pożary w kilku dzielnicach i ranił co najmniej osiem osób, co potwierdziły ukraińskie władze. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował za pośrednictwem aplikacji Telegram, że odłamki zestrzelonych maszyn uderzyły w budynki mieszkalne po obu stronach Dniepru. W dzielnicy Darnica, na wschodzie miasta, zapalił się czteropiętrowy budynek. Jak przekazał Kliczko, "ciężarna kobieta i dwie inne ranne osoby zostały hospitalizowane".

Zniszczenia odnotowano również w zachodniej części stolicy. W dzielnicy Swiatoszyńskiej odłamki spadły na dachy 16-piętrowego oraz dwóch dziewięciopiętrowych wieżowców, wywołując pożary. Korespondenci agencji Reuters, przebywający w mieście, donosili o serii głośnych eksplozji, które przypominały odgłosy pracy systemów obrony przeciwlotniczej.

Po raz pierwszy atak uszkodził też siedzibę rządu w Kijowie, uszkodzone zostały dach i górne kondygnacje budynku - oświadczyła w niedzielę (7 września) premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Zaapelowała o wzmocnienie sankcji, zwłaszcza na rosyjską ropę i gazu, by zatrzymać machinę wojenną Kremla.

Jakie są skutki nocnych ataków na Ukrainę?

Nocny nalot nie ograniczył się jedynie do stolicy. Ukraińskie siły powietrzne ogłosiły alert lotniczy dla większości terytorium kraju, ostrzegając przed atakami rakietowymi i dronowymi. Szeroko zakrojone skutki ataku na Ukrainę objęły nie tylko stolicę, ale również inne miasta, takie jak Krzemieńczuk, gdzie doszło do przerw w dostawach prądu. Mer tego środkowoukraińskiego miasta, Witalij Małecki, poinformował na Telegramie o "dziesiątkach eksplozji", które wstrząsnęły miastem, powodując awarie w sieci energetycznej. Tego typu uderzenia w infrastrukturę krytyczną to element strategii wojennej, mającej na celu destabilizację gospodarczą i wywarcie presji na społeczeństwo.

Dlaczego Polska poderwała samoloty wojskowe?

Zagrożenie dotarło aż do granic Polski. W odpowiedzi na intensywne działania lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związane z atakami na zachodnie obwody Ukrainy, polskie siły zbrojne podjęły natychmiastowe działania. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o uruchomieniu "własnych i sojuszniczych samolotów". Reakcja Polski na atak, polegająca na poderwaniu samolotów wojskowych, była podyktowana koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w obliczu zagrożenia w pobliżu granicy. Tego typu operacje są standardową procedurą w sytuacjach, gdy w pobliżu granic NATO prowadzona jest wzmożona aktywność militarna, a ich celem jest monitorowanie sytuacji i ochrona integralności terytorialnej państw Sojuszu.

