„Nocna zmiana”: "Wielka woda kontra mali politycy"

Pan Paweł na platformie X napisał: "Gdyby PiS był u władzy to by Obajtek kupił dziurawe worki w Chinach, a Morawiecki kupił działki po zalaniu, wały by były, ale nie przeciwpowodziowe".

"No widzę, że Państwo wyjątkowo krytycznie podchodzą do próby robienia politycznego złota" - skomentowała Biedrzycka. "Ale piasek z Arabii Saudyjskiej mógłby dopłynąć, tylko mógłby się szybko skończyć gdyby Obajtek tam był - dodał Oczkoś.

Prowadzący również ocenili postawę prezydenta. Biedrzycka zacytowała minister Paprocką z Kancelarii Prezydenta, która stwierdziła, że "Pan Prezydent owszem uda się na tereny zalane, ale jak woda opadnie poniewaz nie chce przeszkadzać służbom w prowadzeniu działań".

"Ja tu Pana Andrzeja Sebastiana pochwalę" - stwierdził Oczkoś, nie pojechał nie robił zdjęć do memów, nie przeszkadzał, ale dwa zdania można by było powiedzieć - dodał.

Prowadzący przeszli również do ostatniego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i wystąpienia potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. Jak ocenił dr. Oczkosia "gdy jest powrót do antyniemieckiej retoryki, bo wrócił też Smoleńsk, czyli imigranci po raz drugi nie zagrali jeżeli jest powrót do retoryki to znaczy, że tam nie bardzo coś się dzieje"- ocenił Oczkoś.

