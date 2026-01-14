W programie "Nocna Zmiana" z 14 stycznia krytycznie oceniono politykę USA, szczególnie w kontekście potencjalnych aspiracji do przejęcia Grenlandii.

W programie "Nocna Zmiana" emitowanym 14 stycznia na antenie Super Expressu, prowadzonym przez Kamilę Biedrzycką i Mirosława Oczkosia, dominowała atmosfera powagi i krytycznego spojrzenia na bieżące wydarzenia polityczne. Szczególny nacisk położono na sytuację w Stanach Zjednoczonych oraz na reakcje polskich polityków na arenie międzynarodowej.

USA pod lupą "Nocnej Zmiany"

Prowadzący program nie ukrywali swojego krytycznego nastawienia do polityki USA. "Uderzali w prezydenta USA jak w bęben" – można było usłyszeć, co oddaje intensywność i bezpośredniość komentarzy. Jednym z głównych tematów, który wywołał oburzenie, była kwestia Grenlandii. Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś wielokrotnie wracali do tematu Grenlandii i potencjalnych aspiracji USA do uczynienia z niej kolejnego stanu. Podkreślali, że takie działania są niepokojące i mogą prowadzić do destabilizacji międzynarodowej sytuacji.

Szczególne kontrowersje wzbudziła reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na kwestię Grenlandii. Prowadzący "Nocnej Zmiany" skrytykowali jego wypowiedź dla BBC, w której stwierdził, że sprawa ta dotyczy wyłącznie Danii i USA, a Polska nie powinna się w nią angażować. "Prowadzących nie podabała sie reakcja prezydenta Karola Nawrockiego na kwestie Grenlandii, który to miał podczas rozmowy z BBC powiedzieć, że to kwestia Danii i USA i nie ma co się do tego konfliktu mieszać" – przytoczono w programie. Taka postawa została oceniona jako zbyt pasywna i niezrozumiała.

Sprawy krajowe na tapecie

Oprócz spraw zagranicznych, w programie poruszono również tematy związane z polską polityką. W programie nawiązano również do spraw krajowych, jak ustawa o ograniczeniu publikacji w internecie, czy weta prezydenta.

Kwestia ustawy o ograniczeniu publikacji w internecie wywołała gorącą dyskusję. Prowadzący analizowali potencjalne konsekwencje wprowadzenia takiego prawa, zwracając uwagę na możliwe ograniczenia wolności słowa i cenzurę.

Kolejnym tematem były weta prezydenta. Prowadzący zastanawiali się, czy weta te służą dobru kraju, czy też stanowią przeszkodę w realizacji ważnych reform.

Na tapet wzięto też spotkanie prezydenta Nawrockiego z kibicami na Jasnej Górze.

