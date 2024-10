„Nocna zmiana”. Kolejny program pod hasłem "Prawo i pięść"

To już otwarta wojna w Lewicy! Chodzi o Paulinę Matysiak! "Nie życzę jej jak najlepiej"

„Nocna zmiana”: "Prawo i pięść"

Prowadzący skupili się nad bieżącymi wydarzeniami politycznymi, a ekscytujących spraw nie brakuje. Głównym tematem był polski wymiar sprawiedliwości. Jako wierzchołek góry lodowej uznano uchylenie immunitetu posła Marcina Romanowskiego, który zresztą nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Europy. Jak celnie zauważył dr Oczkość, rozczulająca jest zmiana podejścia PiS do tej instytucji. Jak PiS rządził to jej nie poważał, a teraz jest ok, bo chroni immunitetem Romanowskiego. A teraz Romanowski będzie miał okazję się oczyścić.

Red. Biedrzycka i dr Oczkoś starali się też wyjaśnić, kto jest prokuratorem krajowym: Barski czy Korneluk. Mocno dostało się prezydentowi Dudzie, chcąc przywracać praworządność, a przyjął Barskiego. Dr Oczkoś zarzucił prezydentowi, że nie szanuje nas jako obywateli. Prezydent został też skrytykowany za udział w urodzinach b. prezydenta Czech Zemana, gdzie byli głownie politycy określeni jako ruskie onuce. Widzowie i internauci byli zgodni w negatywnej ocenie głowy państwa. - "Duda ułaskawi sam siebie na końcu kadencji" - podsumował jeden z internautów.

Gorących tematów było sporo, a na bieżąco komentowali je liczni widzowie dzwoniący do studia. Najwięcej emocji wzbudził prezydent Duda i poseł Romanowski.

W szybkim tempie prowadzący omówili zachowania różnych polityków: Bosaka, Ziobry a nawet samego prezesa Kaczyńskiego, nie zostawiając na nich suchej nitki.

"Nocna zmiana" emitowana jest na żywo ,w każdą środę, o godz. 21, na kanale SE na YouTube oraz na stronie głównej SE.pl. Program tworzony jest w interakcji z widzami, którzy mogą na bieżąco włączać się na żywo do dyskusji podczas telefonicznego połączenia, gdzie bez cenzury mogą wyrażać swoje opinie na tematy poruszane w studiu.