Nocna zmiana: Kamila Biedrzykca i dr Mirosław Oczkoś oceniają polityków

Ustawa incydentalna do kosza?

Kandydat PiS w Radiu Plus

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś komentują bieżące wydarzenia polityczne, więc odważne opinie i cięte riposty będą gwarantowane. Wszystko w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE. To znakomita okazja dla wszystkich oglądających do wyrażenia swojego zdania, bo „Nocna Zmiana” to także rozmowy z widzami na żywo! „60 minut o pacynkach i kukłach w polityce, o wyznawcach i wielbicielach. Kto ukradł, a kogo politycznie „powiesili” – zapowiadają Biedrzycka i Oczkoś. Ruszamy o 21.00. W trakcie programu otwieramy linię telefoniczną. Dzwońcie 22 515 90 00!

Na początek Kamila Biedrzycka zapowiada, że już tydzień ogłosi, co przekażą - razem z Mirosławem Oczkosiem - na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Pierwszy temat to ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich. Jak wiadomo, odbędą się one 18 maja.

Kamila Biedrzycka wyjaśniła również, że pomysł by nie organizować wyborów prezydenckich to oczywiście żart. Taka żartobliwa propozycja padła w programie "Express Biedrzyckiej".