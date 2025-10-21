NIK zbadał finansowanie IPN. Ocena? Negatywna

NIK oceniła negatywnie zarządzanie majątkiem i środkami publicznymi przez IPN w latach 2022-2025.

Raport NIK wskazuje na nieprawidłowości, w tym niezgodne z prawem zmiany organizacyjne i niegospodarne wynajmowanie nieruchomości.

Jakie inne kontrowersyjne wydatki IPN ujawniła kontrola i co z "Grą Szyfrów"?

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi. Sposób gospodarowania tymi środkami w latach 2022-2025 (I kwartał) nie zapewnił oszczędnego i efektywnego wydatkowania kwoty 47,6 mln zł, czyli niemal połowy ze 107 mln zł wydatków objętych badaniem, stwierdza NIK, podała PAP.

Działalność IPN finansowana jest z budżetu państwa i wiąże się z władaniem mieniem Skarbu Państwa. Gospodarowanie nim jako niezbędnym elementem realizacji zadań i założonych celów powinno się odbywać z zachowaniem szczególnej staranności, zostało podkreślone w komunikacie.

Co zostało zawarte w raporcie NIK po zbadaniu IPN?

W raporcie NIK wskazał m.in.:

niezgodne z prawem zmiany struktury organizacyjnej IPN;

niedozwolone dzielenie zamówień publicznych;

niegospodarne wynajmowanie nieruchomości lokalowych;

zakwestionowała wydatki na placówkę IPN za granicą – choć nie powstała, kosztowała prawie 400 tys. zł;

NIK zbadała również dominujące wydatki na działalność edukacyjną np. kontynuowanie nieskutecznej i niecelowej promocji „Gry Szyfrów”.

Pozytywnie w raporcie ocenione zostało tylko jedno z istotnych zagadnień objętych kontrolą, tj. udzielanie i rozliczanie dotacji.