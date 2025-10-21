NIK zbadał finansowanie IPN. Ocena? Negatywna

2025-10-21 13:32

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działalność Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi w latach 2022-2025 (I kwartał). Wyniki kontroli „Gospodarka finansowo-majątkowa IPN” zaprezentowano we wtorek, (21 października) i są one negatywne.

Najwyższa Izba Kontroli

i

Autor: East News
  • NIK oceniła negatywnie zarządzanie majątkiem i środkami publicznymi przez IPN w latach 2022-2025.
  • Raport NIK wskazuje na nieprawidłowości, w tym niezgodne z prawem zmiany organizacyjne i niegospodarne wynajmowanie nieruchomości.
  • Jakie inne kontrowersyjne wydatki IPN ujawniła kontrola i co z "Grą Szyfrów"?

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi. Sposób gospodarowania tymi środkami w latach 2022-2025 (I kwartał) nie zapewnił oszczędnego i efektywnego wydatkowania kwoty 47,6 mln zł, czyli niemal połowy ze 107 mln zł wydatków objętych badaniem, stwierdza NIK, podała PAP.

Działalność IPN finansowana jest z budżetu państwa i wiąże się z władaniem mieniem Skarbu Państwa. Gospodarowanie nim jako niezbędnym elementem realizacji zadań i założonych celów powinno się odbywać z zachowaniem szczególnej staranności, zostało podkreślone w komunikacie.

Co zostało zawarte w raporcie NIK po zbadaniu IPN?

W raporcie NIK wskazał m.in.:

  • niezgodne z prawem zmiany struktury organizacyjnej IPN;
  • niedozwolone dzielenie zamówień publicznych;
  • niegospodarne wynajmowanie nieruchomości lokalowych;
  • zakwestionowała wydatki na placówkę IPN za granicą – choć nie powstała, kosztowała prawie 400 tys. zł;
  • NIK zbadała również dominujące wydatki na działalność edukacyjną np. kontynuowanie nieskutecznej i niecelowej promocji „Gry Szyfrów”.

Pozytywnie w raporcie ocenione zostało tylko jedno z istotnych zagadnień objętych kontrolą, tj. udzielanie i rozliczanie dotacji.

