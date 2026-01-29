Niezidentyfikowane obiekty nad Polską! DORSZ reaguje, ograniczenia w ruchu cywilnym

W nocy z 28 na 29 stycznia polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez niezidentyfikowane obiekty, prawdopodobnie balony, które przyleciały z terytorium Białorusi.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) monitorowało sytuację, a siły zbrojne RP pozostawały w gotowości. Systemy radiolokacyjne monitorowały lot obiektów.

Oceniono, że obiekty nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP.

DORSZ przekazało w czwartek, że w godzinach nocnych odnotowano wlot obiektów z kierunku Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej. Obiekty te zostały zidentyfikowane jako najprawdopodobniej "obiekty o charakterze balonów".

- Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej – oświadczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podkreślono również, że incydenty tego typu wpisują się w katalog działań hybrydowych, z którymi Polska mierzy się na wschodniej granicy.

Analiza sytuacji i reakcja

Wojskowe systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP nieprzerwanie monitorowały lot wszystkich obiektów. Po przeprowadzeniu analiz, uwzględniających m.in. charakterystykę lotu, prędkość i kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej balony poruszające się zgodnie z warunkami meteorologicznymi.

- Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – podało DORSZ.

W związku z zaistniałą sytuacją, czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla ruchu cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami – poinformowało Dowództwo.

DORSZ pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami i instytucjami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

Sonda Czy czujesz się w swojej miejscowości bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

SOBOŃ Z NBP AMBITNIE: CHCEMY MIEĆ 700 TON W SKARBCACH! | Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.