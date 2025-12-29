Niewiarygodne! Zgorzelski o błędzie Kaczyńskiego, który wykorzystał Tusk

Konkurs na sędziego TK: Nowa era niezależności?

Idea konkursu na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego budzi wiele pytań. Jak miałby wyglądać taki proces? Czy udałoby się stworzyć kryteria, które faktycznie eliminowałyby wpływ polityki na wybór kandydatów? Zgorzelski, choć nie wchodził w szczegóły, podkreślił, że celem jest zapewnienie, aby sędziowie byli wybierani wyłącznie na podstawie swoich kwalifikacji i doświadczenia, a nie przynależności partyjnej. To propozycja, która może otworzyć nową dyskusję o przyszłości polskiego sądownictwa.

„Powinniśmy jak najszybciej zdecydować się jednak na wystawianie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Nawet jestem zdania, nie uzgadniałem tego z nikim, być może to także jest powszechna opinia, że takich kandydatów można by wyłonić w jakimś interesującym konkursie, aby pozbawić ich waloru politycznego całkowicie” – powiedział Piotr Zgorzelski w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Jego zdaniem, takie rozwiązanie mogłoby całkowicie pozbawić sędziów TK „waloru politycznego”, gwarantując ich niezależność i obiektywność.

Polityczny poker: Tusk vs. Nawrocki, Kaczyński poza grą?

W tej samej rozmowie Piotr Zgorzelski skomentował również bieżącą sytuację polityczną, wskazując na zaskakujący rozwój wydarzeń. Według niego, Jarosław Kaczyński, dokonując wyboru kandydata na prezydenta, który miał trafić w elektorat Konfederacji, mógł nieświadomie doprowadzić do własnej marginalizacji.

„Jarosław Kaczyński, który moim zdaniem perfekcyjnie dokonał wyboru kandydata na prezydenta, bowiem wybrał kandydata na drugą turę, czyli pod wyborców Konfederacji, może tym swoim pomysłem zacząć kopać polityczny grób, bo już widać, że Donald Tusk bardzo sprytnie ponad głową Jarosława Kaczyńskiego rozciągnął linię polaryzacyjną pomiędzy sobą a Nawrockim, eliminując z gry politycznej Kaczyńskiego, a pan doskonale wie, że w polityce gdzie dwóch się bije obydwaj korzystają” – powiedział Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski uważa, że Donald Tusk sprytnie wykorzystał tę sytuację, tworząc nową linię podziału politycznego, między sobą a Nawrockim. Tym samym, Kaczyński został wyeliminowany z bezpośredniej gry, co, jak zauważa Zgorzelski, jest klasycznym przykładem zasady „gdzie dwóch się bije, obydwaj korzystają” – tyle że w tym przypadku, to Tusk i Nawrocki zyskują na osłabieniu pozycji prezesa PiS.

Kaczyński kopie sobie polityczny grób?

Słowa Zgorzelskiego o "kopaniu politycznego grobu" przez Jarosława Kaczyńskiego brzmią mocno. Czy faktycznie decyzje prezesa PiS dotyczące kandydata na prezydenta, miały niezamierzone konsekwencje, które zmieniły dynamikę polskiej sceny politycznej? Według Zgorzelskiego, Tusk zręcznie wykorzystał sytuację, aby przenieść oś konfliktu, co może mieć długofalowe skutki dla pozycji Prawa i Sprawiedliwości.

