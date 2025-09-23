Nietypowy pozew od firmy z Sanoka dotarł do Donalda Tuska! "Efekt niezgody na bezradność"

Firma z Sanoka złożyła nietypowy pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi

Przedsiębiorstwo żąda od niego złożenia konkretnego oświadczenia

Wyjaśniamy, o co chodzi.

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowano nietypowy pozew. - Jego autor żąda, aby ów sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera oświadczenia o następującej treści: »Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia«" - czytamy. - Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy - tłumaczył autor pozwu.

Wcześniej Rysz reprezentował przedmiotową firmę z Sanoka w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją. - Na wyrok Trybunału czekaliśmy niemal cztery lata, bo skargę złożyliśmy w grudniu 2021 r. - zaznaczał pełnomocnik. Tymczasem, choć orzeczenie TK wydano w sierpniu tego roku, do dziś nie zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że w przyjętej w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w trybunale sędziowie – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami TK. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

