Nietypowy pozew od firmy z Sanoka dotarł do Donalda Tuska! "Efekt niezgody na bezradność"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-09-23 15:40

Zaskakujące wieści przynosi wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak poinformowano, Donald Tusk otrzymał na swe biurko nietypowy pozew. Jedna z podkarpackich firm domaga się od warszawskiego sądu, by ten nakazał premierowi ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wskazanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Radca prawny Grzegorz Rysz, autor pozwu, wyjaśnił dokładnie, o co chodzi. Czy Tuskowi grożą problemy?

i

Autor: AKPA
  • Firma z Sanoka złożyła nietypowy pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi
  • Przedsiębiorstwo żąda od niego złożenia konkretnego oświadczenia
  • Wyjaśniamy, o co chodzi.

"Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowano nietypowy pozew. - Jego autor żąda, aby ów sąd stwierdził obowiązek złożenia przez premiera oświadczenia o następującej treści: »Prezes Rady Ministrów zarządza i poleca Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2025 r., SK 55/22 w dniu następnym od otrzymania niniejszego oświadczenia«" - czytamy. - Ten pozew to efekt niezgody na bezradność wobec sporu między konstytucyjnymi organami państwa ze szkodą dla interesów gospodarczych przedsiębiorcy - tłumaczył autor pozwu.

Wcześniej Rysz reprezentował przedmiotową firmę z Sanoka w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które zakończyło się wydaniem wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów, na mocy których jego klient musiał uiścić opłatę koncesyjną, choć nie prowadził już działalności objętej koncesją. - Na wyrok Trybunału czekaliśmy niemal cztery lata, bo skargę złożyliśmy w grudniu 2021 r. - zaznaczał pełnomocnik. Tymczasem, choć orzeczenie TK wydano w sierpniu tego roku, do dziś nie zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Przypomnijmy, że w przyjętej w marcu 2024 r. uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w trybunale sędziowie – Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski – nie są sędziami TK. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

DONALD TUSK
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
POZEW
SANOK