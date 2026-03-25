Nietypowy gość Konfederacji w Sejmie. Robot Edward Warchocki rozmawiał z politykami

Edward Warchocki to humanoidalny robot Unitree G1, który stał się internetową sensacją w Polsce.

Robot zyskał popularność dzięki filmom, w których wchodzi w interakcje z ludźmi i pełni rolę technologicznego "influencera".

Edward Warchocki odwiedził Sejm na zaproszenie Konfederacji, wywołując dyskusję o nowoczesności i AI w polityce.

Czy jego wizyta to tylko viral, czy początek nowej ery w polskiej polityce?

Kim jest Edward Warchocki?

Edward Warchocki to nie człowiek, ale humanoidalny robot Unitree G1, który od kilku dni robi furorę w polskim internecie. Maszyna zyskała własną tożsamość w social mediach, a jej twórcy pokazują ją w coraz bardziej zaskakujących miejscach. Tym razem robot pojawił się w Sejmie na zaproszenie Konfederacji. W internecie krążą już nagrania z jego wizyty oraz rozmów z politykami, które wywołały falę komentarzy.

Sam Edward Warchocki to projekt oparty na robocie Unitree G1. Według opublikowanych wcześniej informacji maszyna ma około 132 cm wzrostu i waży około 35 kg. Jej internetowy rozgłos zbudowano wokół krótkich filmów, w których robot zaczepia ludzi, odpowiada na pytania i funkcjonuje jak technologiczny „influencer”. Za projekt mają odpowiadać Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk.

Wizyta w sejmie wywołała poruszenie

Wizyta Edwarda Warchockiego w Sejmie wywołała spore poruszenie, bo podobne sceny w polskim parlamencie wciąż należą do rzadkości. Konfederacja pokazuje to wydarzenie jako symbol nowoczesności, AI i nowych technologii, podkreślając potrzebę robotyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Dla części internautów to po prostu kolejny polityczny viral, który ma przyciągnąć uwagę i zrobić zasięgi. Niezależnie od intencji, jedno jest pewne: Edward Warchocki przestał być wyłącznie internetową ciekawostką. Po wizytach w mediach i przestrzeni publicznej trafił teraz także do świata polityki. A to oznacza, że temat może jeszcze wrócić, zwłaszcza jeśli pojawią się kolejne nagrania albo komentarze polityków po tym nietypowym spotkaniu.

Konfederacja o przyszłości i technologii

Oficjalne konto Konfederacji na platformie X (dawniej Twitter) opublikowało materiały z wizyty Edwarda Warchockiego, opatrując je hasłem: „Przyszłość zaczyna się dziś. Robotyzacja, AI i rozwój technologii w Polsce!”. Poseł Szymański w nagraniu podkreślił: „Chcemy zwrócić uwagę, że przyszłość technologiczna dzieje się już teraz i Polska powinna aktywnie uczestniczyć w jej rozwijaniu”. Te słowa jasno wskazują na cel Konfederacji: promowanie idei postępu technologicznego i aktywnego włączania Polski w globalny wyścig innowacji, wykorzystując robota jako symbol tych zmian.

Konfederacja przyciągnęła do Sejmu robota, który zapowiedział, że nie obchodzi go polityka. Moim zdaniem to przyszłość parlamentaryzmu pic.twitter.com/qeir3fsUol— Dominika Długosz (@domi_dlugosz) March 25, 2026

Czy roboty zagoszczą w polskim parlamencie na stałe?

To pytanie, które z pewnością zadaje sobie wielu obserwatorów. Choć obecność humanoida w Sejmie jest na razie nowością, to rozwój technologii AI i robotyki postępuje w zawrotnym tempie. Czy za kilka lat roboty będą brały udział w posiedzeniach komisji, a może nawet w debatach politycznych? Wizyta Edwarda Warchockiego z pewnością otwiera dyskusję na temat przyszłości, w której granice między człowiekiem a maszyną mogą się zacierać, nawet w tak tradycyjnych instytucjach jak parlament.

Przyszłość zaczyna się dziś. Robotyzacja, AI i rozwój technologii w Polsce! Poseł @KSzymanskiKonf: Chcemy zwrócić uwagę, że przyszłość technologiczna dzieje się już teraz i Polska powinna aktywnie uczestniczyć w jej rozwijaniu. pic.twitter.com/bHgsOzMhDX— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 25, 2026

Ciekawy gość zawitał do polskiego Sejmu pic.twitter.com/7kyUxv5VDl— Michał Cichy (@MichalCichy) March 25, 2026

Przyszłość zaczyna się dziś. Robotyzacja, AI i rozwój technologii w Polsce! pic.twitter.com/wbn1tptuMc— Konfederacja (@KONFEDERACJA_) March 25, 2026

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal