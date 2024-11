Antoni Macierewicz pochwalił obecnych ministrów. Niespotykane!

Polityk PiS jest gotowy do startu w wyborach prezydenckich. Czarnek walczy o głosy w USA

„Podążacie wyznaczoną przeze mnie drogą”

W najnowszych wpisach Macierewicz odnosi się do swojego wkładu w projekt tarczy w Redzikowie, przypominając, że jednym z jego celów jako ministra MON było właśnie uruchomienie tej inwestycji. „Bardzo się cieszę, iż ministrowie Kosiniak-Kamysz oraz Sikorski wreszcie zmądrzeli i podążają wyznaczoną przeze mnie drogą, wzmocnienia bezpieczeństwa Polski” – pisze, podkreślając, że aktualne działania rządu wpisują się w kierunek, który obrany był już za jego kadencji.

Duma, ale i zastrzeżenia

Nie zabrakło też słów lekkiego przytyku, bo jakby inaczej? Macierewicz w kolejnym wpisie zaznaczył, że choć docenia „piękne wystąpienia” obu ministrów na uroczystości, to jego zdaniem byli oni „troszeczkę oszczędni w gospodarowaniu prawdą” na temat roli, jaką sam odegrał w inicjatywie związanej z budową bazy. Pomimo tego wyraził nadzieję, że ich poparcie dla tarczy antyrakietowej spotka się ze zrozumieniem, podkreślając, że sam doświadczył krytyki i oskarżeń o „wspieranie Putina” od osób o odmiennych poglądach.

Macierewicz przypomina swoją rolę

Antoni Macierewicz przypomina tym samym, że jego wkład w polskie bezpieczeństwo i inicjatywy związane z obroną narodową stanowiły podstawę obecnych działań. Jego słowa podkreślają dumę z osiągnięć, a jednocześnie sugerują, że nie zamierza pozostać na uboczu dyskusji o polityce obronnej Polski. Jednak jego aktywność w sferze bezpieczeństwa, w tym działalność komisji smoleńskiej, wywołała sporo kontrowersji. Pod jego przewodnictwem komisja ponownie badała katastrofę smoleńską, co budziło pytania o transparentność działań i koszty. Mimo że były minister chwali obecnych ministrów za realizację projektu tarczy, jego własne podejście do polityki obronnej bywało krytykowane i do dziś budzi mieszane reakcje w przestrzeni publicznej.

Panowie jestem z was dumny piękne wystąpienia na przecięciu wstęgi troszeczkę oszczędnie gospodarowaliście prawdą ale to i tak postęp. Mam nadzieję iż nikt was o wspieranie Putina nie posadzi, jak wspieracie tarcze, bo mnie taki dysonans spotkał od osób inaczej świat pojmujących.— Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) November 14, 2024

