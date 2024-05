Niespodziewane wystąpienie Donalda Tuska! Wieczorem wyznał ważną rzecz. „Odzyskujemy kontrolę nad wpływami Kremla"

Premier Donald Tusk pełni na co dzień ważne obowiązki, dlatego w natłoku spraw z pewnością nie ma czasu na odwiedziny w mediach. Tym razem jednak zrobił wyjątek i już o 19.30 wystąpi na antenie TVN24 w programie „Fakty po Faktach". Jak podają nadawcy, transmisję można go oglądać na żywo w TVN24, a także w internecie w TVN24 GO. Wywiad będzie prowadziła Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka telewizyjna i radiowa oraz publicystka.

Ważnym tematem rozmowy będzie najpewniej zapowiadany przed premiera Donalda Tuska projekt budowy fortyfikacji na granicy z Rosją i Białorusią, tzw. „Tarczy Wschód". – Tam również, budując Tarczę Wschód, budując system fortyfikacji, będziemy równocześnie zabezpieczali naszą granicę poprzez inwestycje w środowisko naturalne. Będziemy także potrzebowali infrastruktury, która powinna być wykorzystana także dla celów cywilnych – mówił Tusk o projekcie. Donald Tusk zapowiedział, że projekt budowy żelaznej kopuły nad Europą przedstawi wraz z innymi premierami europejskimi za kilka dni. "Tak, aby idea paneuropejskiej obrony powietrznej, tej żelaznej kopuły nad Europą stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem" – podkreślał.

Tusk o projekcie „Tarcza Wschód"

Premier Donald Tusk mówił w „Faktach po Faktach" o ważnym dla Polski programie bezpieczeństwa. – Wspólnie z premierem Grecji przygotowujemy list do instytucji europejskich w sprawie obrony powietrznej dla całej Europy. Żelazna kopuła nie powinna budzić wątpliwości. To są ciągle inicjatywy polityczne, ciągle trudno uzgodnić wspólnie realizowane konkrety. Dla mnie ważne jest, by wywoływać presję. Znajduję oddźwięk w Europie, najbardziej sceptyczni liderzy zaczynają rozumieć, że trzeba zacząć od tej kopuły. Wtedy nasza przewaga nad Rosją znajdzie swój wyraz. Europa bezpieczna z nieba będzie kontynentem, który będzie mógł znów zacząć dyktować warunki – mówił Tusk na antenie TVN24.

Premier odniósł się także w programie do działań obcych służb w Polsce. Stwierdził, że nie było w pełni kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium Polski w kontekście obcych działań. – Odzyskujemy kontrolę, nie było takiej kontroli. Mówimy tu o wpływach Kremla, także na to, co dzieje się w Polsce i do tego potrzebna będzie komisja – stwierdził i dodał, że we wtorek przedstawi konkrety w sprawie komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Najpierw dowiedzą się o tym członkowie jego rządu. – Ta komisja nie ma na celu zaimponować opinii publicznej spektaklami. Ma pracować intensywnie, w dyskrecji, tam nie będzie mediów – wyjaśnił i odniósł się także do wspomnianych wcześniej aktów sabotażu na rzecz Rosji.

– Co do aktów sabotażu i dywersji. Sprawa jest poważna, dotyczy kilku państw, z pewnością Litwy, Łotwy, Polski, doniesienia płyną ze Szwecji. Mamy w tej chwili aresztowanych dziewięciu podejrzanych z zarzutami, którzy zaangażowali się na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce. Są to pobicia, podpalenia, próby podpalenia. Mówimy tutaj o wynajętych ludziach, czasami są to ludzie ze świata przestępczego, dotyczy to obywateli ukraińskich, białoruskich, polskich. Ta sprawa nie ma charakteru narodowego – podkreślił Donald Tusk.