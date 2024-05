Kaczyński zaskoczył Tuska! Takiego czegoś mu nie odpuści!

Jarosław Kaczyński przemawiał na wspólnej konferencji prasowej wraz byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Na początku przemówienia lider PiS nawiązał do sobotnich obchodów 80. rocznicy bitwy pod Monte Casino, w których wziął udział m. in. prezydent Andrzej Duda. Jak jednak zauważył Kaczyński, na uroczystościach zabrało przedstawicieli ze strony rządu Donalda Tuska. – Tam był pan prezydent i nie było w gruncie rzeczy żadnego na poważnym poziomie przedstawiciela rządu, wiceministra spraw zagranicznych. Przy takiej okazji i takiej rocznicy, to jest po prostu zlekceważeniem tego, a to ma znaczenie, bo społeczeństwo, które ma się bronić, ma walczyć, musi mieć pewien podkład – zauważył.

Zdaniem Kaczyńskiego obchody różnego rodzaju rocznic, to jest coś, „co buduje tego rodzaju jakość historyczno-moralną”. – To jest naprawdę ważne żeby pamiętać o takich rocznicach, żeby tego nie lekceważyć – przypominał. – Jest premier, jest wicepremier, który jest jednocześnie ministrem obrony narodowej, byłaby to bardzo dobra reprezentacja. Są też inni ministrowie… Zapomniano o tym albo też jest to gest całkowicie przemyślany, ale wtedy byłoby to dużo gorsze i czyniłoby wszelkiego rodzaju deklaracje odnoszące się do obrony naszego państwa naprawdę wysoce mało wiarygodnymi – dodał. Podkreślił jednocześnie, że politycy PiS, jak i Zjednoczonej Prawicy stawiają sprawy obrony, jako element, który ma „charakter ponadpartyjny”.

