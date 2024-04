Niespodziewane oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Co się stało?!

Trzecia Droga pokazała listy do europarlamentu! Wszystko jasne! Kogo chcą wysłać do Brukseli?

Jarosław Kaczyński postanowił zabrać głos na temat podatku i przy okazji wbił szpilę premierowi.

- Jest ostatni dzień rozliczeń podatkowych, tych PIT-owskich. Dzisiaj każdy może sobie obliczyć o ile został oszukany perz Donalda Tuska. Miało być 60 tys. zł wolnych od podatku. Jeśli ktoś zarabia 60 tys. zł to jest blisko tej mediany, to wtedy traci 5400 zł - stwierdził prezes PiS.

- Wybory parlamentarne, ten najważniejszy akt demokracji, nie mogą opierać się na oszustwach, bo to oznacza, że przestały mieć sens, są tylko wyścigiem manipulatorów - dodał.

- Tusk mimo wszystko nie jest człowiekiem, który nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest to zapowiedź niemożliwa do wykonania w tym okresie, kiedy to było zapowiadane. W związku z tym świadomie oszukiwał. Takie oszustwa powinny być rozliczane. [...] Jestem przekonany, że gdybyśmy my rządzili, to może nie tak szybko, ale to byłoby możliwe do przeprowadzenia - uznał.

- Chcemy podjąć inicjatywę obywatelską. Ona jest potrzebna także dlatego, że proces, który jest złamaniem kolejnego przyrzeczenia, tzn. "nic, co zostało nam dane, nie zostanie zabrane", posuwa się do przodu. Mamy do czynienia z wycofaniem tarcz, które osłaniały zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i zakłady pracy przed skutkami podwyżek cen energii - mówił Jarosław Kaczyński.

- W praktyce zapadła decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK, a to jest kwestia z jednej strony naszego rozwoju gospodarczego na dłuższą metę, z drugiej strony [...] deprowincjonalizmu Polski. Polska nie może być krajem peryferyjnym, prowincjalnym, musimy się temu przeciwstawić - skwitował.

- Mało, że oszukiwano w wyborach, manipulowano, niszczono w ten sposób demokrację, to jeszcze do tego próbuje się i realizuje się program degradacyjny w stosunku do Polski - dodał.

Na koniec Jarosław Kaczyński stwierdził, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą dotyczyły tego, czy Polska będzie silnym krajem, czy padnie ofiarą "mikromanii".

