Nagła śmierć polskiego generała. Jest komunikat

- Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 26 marca 2024 roku zmarł generał brygady Adam Marczak, szef sztabu Dowództwa Operacji EU Althea w Mons. Do niespodziewanej śmierci Pana Generała doszło z przyczyn naturalnych, w czasie wolnym od służby - napisało Dowództwo Operacyjne we wtorek na platformie X. - Rodzina i bliscy zmarłego zostali powiadomieni i zapewnieni o możliwości wsparcia ze strony Wojska Polskiego. Wszystkim Bliskim Pana Generała składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci - podkreślono w komunikacie Dowództwa Operacyjnego.

Wojskowy ukończył studia na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Później przyszły misje zagraniczne, m.in. w Bośni i Hercegowinie i Afganistanie. W 2019 roku otrzymał awans na generała brygady z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Zawnioskował o to ówczesny minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.

