Niesłychane teorie na temat Zbigniewa Ziobry. Co naprawdę stało się z liderem SuwerennejPolski?

Co prezes PiS wie o Pegasusie?

Ziobro zniknął po wyborach

Po wyborach 15 października 2023 r., podczas przemówień Zbigniewa Ziobry słychać było, że polityk ma chrypę. Jak się później okazało, była objawem poważnej choroby. 11 grudnia, podczas expose premiera Mateusza Morawieckiego (5 l.), zaskoczyła wszystkich nieobecność w Sejmie lidera Suwerennej Polski. Wówczas dały się już Ziobrze we znaki problemy ze zdrowiem. 15 grudnia poinformowaliśmy, że polityk zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku. Posłanka KO, która sama przeżyła walkę z rakiem, życzyła Ziobrze, za naszym pośrednictwem powrotu do zdrowia. - W tej walce ważna jest psychika i wiara w to, że uda się pokonać tego strasznego smoka – mówiła nam Katarzyna Piekarska (57 l.).

Partyjni koledzy Piekarskiej nie wykazali się empatią, zapewne podejrzewając, że Ziobro chce uniknąć zeznań przed komisjami śledczymi i prokuratorami. - Dzisiaj do Marszałka Sejmu wpłynie mój wniosek o uchylenie immunitetu posła Zbigniewa Z. oskarżonego z art. 212 par. 2 kk. Przed postępowaniem będę wnosił o badanie biegłych sądowych, czy może on uczestniczyć w procesie – napisał poseł KO Roman Giertych (53 l.) w serwisie X 19 grudnia.

W lutym tego roku szef sejmowej komisji ds. wyborów korespondencyjnych, zapowiedział na łamach "SE", że Ziobro nie uniknie przesłuchania. - Jeśli świadek jest chory i przedstawia zwolnienie lekarskie, to jest powoływany biegły, który ocenia stan zdrowia i stwierdza, czy osoba może zeznawać – podkreślił Dariusz Joński w rozmowie z nami (45 l.).

Polityk zabrał głos

Współpracownik Zbigniewa Ziobry, poseł Michał Woś (33 l.) zaapelował do polityków i oponentów, żeby zaprzestali rechotów w temacie choroby. O powadze sytuacji mówił też inny poseł SP Michał Wójcik (53 l.). - Zbigniew Ziobro walczy z jednym z najcięższych nowotworów. To walka o życie – zaznaczył w rozmowie z "SE". Wokół dolegliwości Ziobry powstał jeszcze inny mit - że leczy się za granicą, przez co miałby być nieuchwytny dla polskich śledczych. Okazuje się, że Ziobro od początku przebywa w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Na początku marca zmarła wieloletnia dyrektor lubelskiej placówki, prof. Elżbieta Starosławska (+71), lecząca polityka. 12 marca Zbigniew Ziobro po raz pierwszy sam zabrał głos w serwisie X. - Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił – napisał lider SP. Ziobro przyjmuje silne leki przeciwbólowe i ma trudności z oddychaniem. Podziękował wszystkim za wsparcie.

Padły znamienne słowa! Wzruszające wyznanie posła od Ziobry

Poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik

- Wszelkie insynuacje na temat choroby Zbigniewa Ziobry są bezczelne i pozbawione jakiegokolwiek szacunku do drugiego człowieka. Zbigniew Ziobro choruje na jeden z najcięższych nowotworów. Rokowania są trudne, wystarczy wejść do internetu i zobaczyć z jak ciężką chorobą walczy. To walka o życie i całą energię koncentruje na tym, żeby tę walkę wygrać!

Posłanka KO Katarzyna Piekarska

- Życzę panu posłowi, naprawdę szczerze, dużo zdrowia. W tej walce ważna jest psychika i wiara w to, że uda się pokonać tego strasznego smoka. Życzę mu żeby miał też wsparcia rodziny i przyjaciół. To niezwykle istotna sprawa. Pamiętam, że ja otrzymywałem bardzo dużo dobrej energii, także od politycznych przeciwników. Oferowali też konkretną pomoc i jestem za to bardzo naprawdę bardzo wdzięczna.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK SIĘ ZMIENIŁ ZBIGNIEW ZIOBRO:

Tak Zbigniew Ziobro przemawiał w Sejmie w listopadzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.