Nieprawdopodobne, jak zakończył się program z udziałem dwóch znanych z ciętego języka polityków

Polityczna magia Świąt

Na tym właśnie polega magia Świąt Bożego Narodzenia, że osoby, które na co dzień bardzo wiele różni obdarzają się uśmiechem i razem śpiewają kolędy. Tak właśnie stało się w studiu "Kropki dna i" z udziałem Michała Wójcika i Tomasza Treli. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Nowej Lewicy ostro spierali się między innymi o sytuacje w sądownictwie, czy Funduszu Sprawiedliwości. Prowadząca Monika Olejnik nie zapomniała jednak, że audycja odbywa się tuż przed Wigilią i wręczyła swoim gościom przygotowane wcześniej kartki z tekstem kolędy. - Ja myślałem, że pani redaktor, że Chrisa Rea pani da, bo on umarł - powiedział Michał Wójcik i po sugestii Olejnik odśpiewał fragment wielkiego przeboju "Driving Home for Christmas". Po chwili już wszyscy razem zaśpiewali "Przybieżeli do Betlejem". - A ja życzę państwu żeby państwo mieli wybór między pierogami z serem a pierogami z mięsem i żeby nie było kłótni które są lepsze. Wszystkiego dobrego - zakończyła swój program Olejnik.

Wójcik to śpiewający poseł

Michał Wójcik to jeden z najbardziej uzdolnionych wokalnie polskich polityków. Trzy lata temu nagrał nawet specjalną świąteczną płytę „If every day was like Christmas”, na której znalazło się pięć piosenek. Obok „If every day was like Christmas” z repertuaru Elvisa Presleya, zaśpiewał inny utwór króla muzyki rozrywkowej: „Blue, blue Christmas”. Poza tym na krążku znalazły się piosenki Demissa Roussosa „Noel Blanc”, Michaela Bubble „It's the most wonderful time of the year” oraz „I’m driving home for Christmas" zmarłego niedawno Chrisa Rea.

Były wiceminister sprawiedliwości i bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, w młodości grał na skrzypcach i fortepianie.

Wspólne kolędowanie z posłem Wójcikiem całkiem udane. Ludzie PiS-u nie śpiewają tak dobrze nawet przed komisjami śledczymi i prokuratorem. Teraz już tylko wolna Wigilia od Lewicy i Święta na całego. Można? Można. pic.twitter.com/POi7HlgmS3— Tomasz Trela (@poselTTrela) December 23, 2025