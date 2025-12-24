Zastanawiające słowa premiera Donalda Tuska do ministrów: "Mało się nie popłakałem"

Laura Borowska
2025-12-24 9:00

Ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia posiedzenie rządu miało zaskakujący przebieg. W otwartej dla mediów części premier Donald Tusk podziękował wszystkim i złożył życzenia. Po chwili. nie zdając sobie chyba sprawy, że mikrofony są cały czas włączone, wypowiedział te zaskakujące słowa.

Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu 02.12.2025

Autor: Rafał Guz/ PAP
  • Premier Donald Tusk zwrócił się do swoich ministrów przed świętami, życząc im spokoju i efektywnej pracy.
  • Podkreślił, że Wigilia będzie dniem wolnym, ale liczy na gotowość do interwencji w razie potrzeby.
  • Podczas posiedzenia rządu omówiono projekty ustaw dotyczące niezależności sądownictwa.
Premier o spokojnych Świętach

- Po raz pierwszy Wigilia będzie dniem wolnym, ale jestem przekonany, że akurat na Was wszystkich mogę liczyć także w dni świąteczne, jeśli będzie taka potrzeba, chociaż życzę Wam, sobie i wszystkim bez wyjątku, żeby te święta przebiegły spokojnie i bez potrzeby jakichś nadzwyczajnych interwencji - mówił premier Donald Tusk do swoich ministrów podczas wtorkowego posiedzenia rządu. Po chwili szef rządu przeszedł jeszcze  do spraw merytorycznych i projektów ustaw, których miała dotyczyć dyskusja. - Cieszę się, że możemy kilkadziesiąt godzin przed Bożym Narodzeniem podjąć kilka decyzji, które chyba dobrze dość tak symbolicznie odpowiadają nastrojom świątecznym, bo dzisiaj na posiedzeniu rządu będziemy rozpatrywali projekty ustaw o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, ustawę zmieniającą Krajową Radę Sądownictwa - mówił szef rządu. 

O co chodziło premierowi?

Na koniec transmitowanej w mediach części posiedzenia Rady Ministrów premier  zwrócił się do swojej ekipy z życzeniami. Mówił między innymi o jeszcze lepszych efektach ich pracy, o "łagodniejszych" posiedzeniach rządu i o ładowaniu akumulatorów. - Przekażcie też te słowa swoim najbliższym, swoim rodzinom, płyną naprawdę z głębi mojego serca. Wszystkiego dobrego - zakończył Tusk i zaapelował o to by pamiętać o funkcjonariuszach strzegących wschodniej granicy. I kiedy wydawało się, że przemówienie Donalda Tuska się zakończyło mikrofony wyłapały jeszcze jedno zdanie. - Mało się nie popłakałem. Tak patrzę na was... eh - powiedział lekko uśmiechnięty premier. Szef rządu nie wyjaśnił już co miał na myśli, czy naprawdę się wzruszył, czy raczej ironicznie skwitował swoje własne przemówienie. Chwilę później media wyproszono z pomieszczenia i zaczęła się zamknięta część posiedzenia Rady Ministrów. 

