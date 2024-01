Nieprawdopodobne doniesienia ze środka PiS! To dlatego Jarosław Kaczyński tak się zachowuje?!

Plan Jarosława Kaczyńskiego nie wypalił. Władzę przejął jego największy polityczny wróg

Przed wyborami parlamentarnymi plan Jarosława Kaczyńskiego i PiS był taki: albo zwycięstwo, które pozwoli utrzymać samodzielną większość, albo wygrana bez większości, ale umożliwiająca dobór posłów z innych ugrupowań. Co prawda formalnie PiS wygrało wybory, ale do większości zabrakło niemal 40 posłów, a do współpracy z nowym rządem Mateusza Morawieckiego nie kwapił się nikt spoza polityków wybranych z listy PiS. Nie było zatem zaskoczenia, że szef rządu nie otrzymał wotum zaufania i premierem - już ze stabilną większością sejmową - został Donald Tusk, czyli największy polityczny wróg Jarosława Kaczyńskiego. Zachowanie prezesa i całego PiS może nieco zadziwiać. Niektórzy eksperci oceniają, że nie mogą się oni odnaleźć w opozycyjnej rzeczywistości. Jan Maria Jackowski, były senator PiS, uważa, że to dlatego, że partia ta nie dopuszczała do siebie możliwości wyborczej porażki. Brzmi to wręcz nieprawdopodobnie, bo przecież przed wyborami sondaże nie były aż tak optymistyczne dla PiS.

Jan Maria Jackowski: W PiS było przekonanie, że tych wyborów nie przegrają

Jan Maria Jackowski ma informacje z samego środka PiS. - Generalnie przekonanie było takie, że tych wyborów partia nie przegra, a nawet jeżeli nie będzie mieć bezwzględnej większości, to - w najgorszym wariancie - zdobędzie jakieś 210-215 mandatów i będzie możliwość pozyskania jakiegoś środowiska politycznego czy grupy posłów i to da możliwość utrzymania władzy - zdradził były senator PiS. Jak wiadomo, stało się inaczej. - Taki sposób myślenia i brak zdolności koalicyjnej i umiejętności dialogu politycznego z innymi środowiskami politycznymi doprowadził do tego, że PiS się wyizolował. Stracił zdolność koalicyjną, a w tej sytuacji musiał utracić władzę, a skoro utracił władzę, ponosi tego w tej chwili konsekwencje - dodał Jan Maria Jackowski. Dopytujemy, jak to możliwe, że taki strateg jak Jarosław Kaczyński nie zakładał porażki. - Mnie to osobiście zaskakuje, ale wiem - po rozmowach z kolegami z PiS - że takie przekonanie było. Zresztą widać to wyraźnie po sposobie prowadzenia kampanii wyborczej - podsumował wieloletni senator.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka Jarosław Kaczyński

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej