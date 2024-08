i Autor: Adam Burakowski/East News, Paweł Dąbrowski/Super Express PKW odrzuci sprawozdanie PiS

Nieoficjalnie! Już wiadomo, co postanowi PKW! Tyle pieniędzy straci PiS! Co na to Jarosław Kaczyński?

W czwartek 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Partii Jarosława Kaczyńskiego grozi utrata 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji! Polska Agencja Prasowa nieoficjalnie dowiedziała się, że PKW zarzuci komitetowi PiS nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej na kwotę 3,6 mln zł. O ile w takim przypadku subwencja partii zostanie obcięta? Wszystko jasne!