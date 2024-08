Nagła konferencja PiS! O co chodzi?

Posłowie PiS Mariusz Błaszczak, Rafał Bochenek i Agnieszka Wojciechowska ostro wypowiadali się na temat możliwości utraty subwencji podczas swojej konferencji prasowej w Sejmie.

- W tym wszystkim chodzi o to, żeby w Polsce skończyła się demokracja, żeby rządzący mogli utrzymać swą władzę nie poprzez kartę wyborczą, tylko poprzez właśnie zdominowanie polskiej sceny politycznej. Aby była demokracja, to oprócz rządzących musi być opozycja. Uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość ma na celu zniszczenie opozycji w naszym kraju. Będziemy domagać się zadośćuczynienia, jeśli sprawozdanie PiS zostanie odrzucone - mówił były minister obrony narodowej.

- My nie jesteśmy gorszą partią polityczną. To na Prawo Sprawiedliwość zagłosowało najwięcej Polaków jesienią ub. r., bo 7 mln 600 tys. A więc nie pozwolimy traktować się tak, jak traktowani są nasi wyborcy na Campusie Polska, a więc metodą "ośmiogwiazdkową". To jest niedopuszczalne, to jest skandaliczne - przekonywał Mariusz Błaszczak.

Były szef MON powiedział, że ma nadzieję, iż PKW podejmie decyzje zgonie z literą prawa. Z kolei Rafał Bochenek stwierdził, że koalicja boi się PiS, demokracji oraz uczciwej konkurencji. Powiadomił także, że w lipcu PiS zawiadamiał PKW o podobnych sytuacjach w PO i PSL.

- Osobiście zgłaszałam do Państwowej Komisji Wyborczej nadużycia związane z finansowaniem kampanii Platformy Obywatelskiej przez Jerzego Owsiaka i jego fundację, tzw. billboardy "Zwalczymy Zło" - dodała Agnieszka Wojciechowska.

