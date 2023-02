Zdjęcia zmasakrowanych ciał ofiar katastrofy smoleńskiej trafiły do raportu podkomisji, na czele której stoi Antoni Macierewicz. Gdy fakt ten dostał się do opinii publicznej senator Krzysztof Brezja postanowił działać. Nagłośnił sprawę, a były szef MON Antoni Macierewicz wystosował wówczas oświadczeni, w którym wskazał, że: "Wśród ponad 10 tys. stron załączników do raportu (...) na 11 stronach znalazły się materiały zdjęciowe przedstawiające ciała 10 ofiar tragedii smoleńskiej leżące na wrakowisku. Zamieszczone tam zdjęcia były istotnym elementem badań, które musiała przeprowadzić podkomisja i dlatego znalazły się w materiale załącznika analizującego proces wybuchu, który miał nie być opublikowany", napisał wówczas.

Nieocenzurowane zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej w raporcie podkomisji. Senator Brejza zadaje pytania MON

Teraz do sprawy wraca ponownie Brejza, który zadał dwa pytania ministrowie obrony narodowej, zapytał o to, czy MON realizowało jakiekolwiek inne czynności związane z wyjaśnieniem sprawy "bulwersującego upublicznienia zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej" oraz czy MON zgłosiło tę sprawę do prokuratury, jako podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Brejza odpowiedź otrzymał: - Odpowiedź MON: „MON podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie” Podkomisja rok temu bezbarwnie upubliczniła zdjęcia zwłok ofiar Tu 154. Dziś MON odmawia odpowiedzi, co dalej z tym skandalem, czy skierowano zawiadomienie do prokuratury..- napisał polityk na Twitterze. Po czym dodał: - Mija prawie rok od upublicznienia zdjęć zmasakrowanych zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej - MON nadal nie chce poinformować o ustaleniach audytu w tej sprawie, nie wiadomo nawet, czy minister obrony skierował zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie..

