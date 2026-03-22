"Niemiecka chwilówka" czy ratunek dla armii? To, co Polacy myślą o programie SAFE, może cię zaskoczyć!

Program SAFE, kluczowy dla polskiej obronności, wywołuje intensywne spory i dzieli społeczeństwo.

Debata o finansowaniu zbrojeń ujawnia głębokie podziały polityczne i społeczne, zderzając wizje rządu i prezydenta.

Sprawdź, dlaczego kwestia obronności stała się narzędziem politycznej walki, zamiast łączyć Polaków.

Od stycznia do połowy marca 2026 roku w mediach społecznościowych i tradycyjnych pojawiło się niemal 328 tysięcy publikacji na ten temat, generując ponad 4,1 miliarda potencjalnych kontaktów z przekazem. Statystyczny Polak słyszał o SAFE średnio 129 razy. Ale co dokładnie kryje się za tymi liczbami i dlaczego unijny plan budzi tak skrajne emocje, dzieląc społeczeństwo niemal po równo?

Dlaczego obronność stała się narzędziem politycznej walki?

Eksperci z IMM, analizując dyskusje na platformach takich jak Facebook, X/Twitter, YouTube czy TikTok, zauważyli silną polaryzację. Z jednej strony mamy zwolenników rządu, którzy widzą w programie SAFE "Plan Marshalla" dla polskiej armii, szansę na technologiczny skok i nowoczesne uzbrojenie. Z drugiej strony, narracja prezydencka i jej zwolennicy alarmują o "niemieckiej chwilówce", "pętli kredytowej" i uzależnieniu od Brukseli oraz Niemiec. W tle tej debaty pojawiają się merytoryczne argumenty ekonomiczne, ale też ciężkie oskarżenia polityczne, które sprawiają, że temat obronności, zamiast łączyć, dzieli Polaków.

Kredyt na lata czy "finansowa bomba z opóźnionym zapłonem"?

Jednym z kluczowych punktów spornych jest koszt programu SAFE. Niskie oprocentowanie (około 3%) jest zestawiane z wyższymi stopami procentowymi kredytów z Korei Południowej (około 6%) czy USA (około 4,2%). Jednak to horyzont spłaty długu, sięgający 2070 roku, budzi najsilniejsze emocje. Na TikToku popularność zdobyło wyliczenie, że obsługa pożyczki to koszt rzędu 25 złotych miesięcznie na każdego mieszkańca przez najbliższe 45 lat. Czy to sprawiedliwe obciążenie dla przyszłych pokoleń, które będą mniej liczne? To pytanie rozpala dyskusje i rodzi obawy o "finansową bombę z opóźnionym zapłonem".

Czy suwerenność jest zagrożona? Dwie wizje finansowania zbrojeń

Wątek suwerenności jest nieodłącznie związany z debatą o SAFE. Zwolennicy rządu podkreślają korzyści płynące z europejskiej współpracy, podczas gdy strona prezydencka promuje projekt "SAFE 0%", zakładający finansowanie zbrojeń z rezerw złota NBP. Internauci wspierający tę koncepcję widzą w niej drogę do pełnej niezależności. Z kolei zwolennicy rządu nazywają to "kreatywną księgowością na trytytki", wskazując na gigantyczne straty NBP i ryzyko inflacyjne. Pojawiają się również sugestie, że opór wobec SAFE może wynikać z lobbingu amerykańskich koncernów zbrojeniowych, co ma zapewnić Polsce "miejsce przy stole" kosztem europejskiej autonomii militarnej.

Weto prezydenta: "strzał w stopę" czy ochrona mundurowych?

Kolejnym gorącym tematem jest ocena skutków prezydenckiego weta. W internecie wskazuje się na paradoks: blokując ustawę, prezydent miał uwolnić rząd z rygorystycznych ram kontroli parlamentarnej. Jednocześnie szeroko komentowana jest strata 7 miliardów złotych, które miały być przeznaczone na modernizację Policji i Straży Granicznej. Służby mundurowe, zamiast nowoczesnego wyposażenia, stały się zakładnikami politycznego sporu. Internauci podkreślają, że te środki nie mogą być finansowane z alternatywnego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, co dodatkowo zaostrza debatę.

Sondażowe pęknięcie: społeczeństwo podzielone na pół

Wyniki sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" z marca 2026 roku pokazują, że polaryzacja widoczna w internecie ma swoje odzwierciedlenie w całym społeczeństwie. Na pytanie, czy rząd powinien realizować program SAFE mimo prezydenckiego weta, 47,1% badanych odpowiedziało twierdząco, a 43,9% było przeciwnego zdania. Ta niewielka różnica (3,2 p.p.) tłumaczy temperaturę sporów medialnych, gdzie obie strony czują, że reprezentują niemal połowę społeczeństwa. Brak płaszczyzn porozumienia jest niemal całkowity: 95% wyborców koalicji rządzącej domaga się kontynuowania SAFE, podczas gdy 80% wyborców opozycji kategorycznie się temu sprzeciwia.

Dwie narracje: "niemiecka chwilówka" kontra "historyczna szansa"

Eksperci IMM przyjrzeli się również narracjom w najbardziej zasięgowych kanałach informacyjnych. Media kojarzone z prawicą przedstawiają SAFE jako zagrożenie dla niepodległości Polski, "niemiecką chwilówkę" i pułapkę zadłużeniową. Akcentuje się, że 70% środków trafi za granicę, głównie do Niemiec i Francji, z pominięciem polskiego przemysłu współpracującego z USA. Pojawia się gra słów SAFE → SLAVE (niewolnik), a mechanizm warunkowości Brukseli nazywany jest "KPO na sterydach".

Z kolei media sprzyjające rządowi prezentują SAFE jako historyczną szansę na skok technologiczny polskiej armii i najtańsze możliwe źródło finansowania, które pozwoli zaoszczędzić około 36 miliardów złotych na odsetkach. Projekt prezydencki jest krytykowany jako "finansowy miraż", a weto prezydenta interpretowane jest jako partyjna gra w obliczu realnego zagrożenia wojennego. Podkreśla się, że 80% środków pozostanie w kraju, zasilając polskie zakłady, takie jak Huta Stalowa Wola czy Jelcz.

Niestety, obie strony pomijają niewygodne dla siebie fakty. Media prawicowe milczą o potrzebach Policji i Straży Granicznej oraz o 139 konkretnych projektach inwestycyjnych blokowanych przez weto. Media prorządowe unikają tematu mechanizmu warunkowości unijnych funduszy oraz sceptycznych głosów płynących od ambasadorów USA czy z Węgier. W efekcie odbiorcy funkcjonują w zamkniętych "bańkach narracyjnych", co pogłębia polaryzację społeczną, a obronność staje się jednym z głównych obszarów sporu politycznego, zamiast ponadpartyjnym priorytetem.

MOCNE! Tomczyk: Prezydent Nawrocki napluł w twarz żołnierzom. "Przeprosiny nie wystarczą"| Express Biedrzyckiej