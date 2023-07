Niemcy! Zabierzcie swoje śmieci. Polski rząd idzie na skargę do TSUE

Temat składowisk, często niebezpiecznych odpadów, powraca zawsze wraz z kolejnymi pożarami w takich miejscach. Podobnie jest po spłonięciu magazynu w Zielonej Górze. Z ustaleń służb wynika, że na wielu wysypiskach zalegają śmieci nielegalnie przywiezione zza zachodniej granicy. Minister Anna Moskwa mówi nam, że mimo licznej korespondencji, do różnych niemieckich urzędów, śmieci nie zostały odebrane - Około 35 000 ton odpadów z Niemiec, nadal znajduje się na terenie Polski, w 7 lokalizacjach. W związku z biernością Berlina przygotowujemy skargę do TSUE. To kolejny element mający na celu zwrot nielegalnych odpadów do kraju ich pochodzenia – twierdzi Anna Moskwa. A sprawę komentuje dla nas Marek Sawicki (65 l.). - A kto wpuścił te śmieci? Przecież mamy służby ,które za to odpowiadają. Nie zmienia to faktu, że Niemcy, tak jak polscy przedsiębiorcy, powinni płacić kary i na swój koszt utylizować śmieci – twierdzi poseł PSL. Tymczasem Marek Suski (65 l.) z PiS przypomina o praworządności. - Dlaczego mamy się nie upominać o swoje. Jeżeli Unia ma być praworządna ,to wszyscy powinni być traktowani jednakowo – twierdzi Suski.

Express Biedrzyckiej - Szymon HOŁOWNIA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.