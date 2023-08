Niemcy trują nam Odrę?! Niemiecka dziennikarka ujawnia zaskakujące informacje. "Zakłady przyczyniły się do ubiegłorocznej katastrofy"

Zakład ma od dawna problemy z chłodzeniem. Planuje instalować kolejne urządzenia, żeby w przyszłym roku spełniać już wszystkie kryteria. W przeciwnym razie wtedy już ma zostać finansowo ukarany. To możliwe, choć nie ma na to badań, że te zakłady przyczyniły się do ubiegłorocznej katastrofy na Odrze. Temperatura ma duży wpływ na zakwit alg - twierdzi w rozmowie z "Super Expressem" niemiecka dziennikarka.