„Niedyskretnie o politykach”: O Grzegorzu Braunie i kontrowersjach z kongresu. „To zjazd wariatów”

Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Społecznych, zorganizowany przez środowiska związane z Grzegorzem Braunem, wywołał prawdziwą burzę. Dziennikarki Joanna Miziołek i Eliza Olczyk nie kryły zdumienia, opisując wydarzenie jako "zjazd wariatów". Czym jeszcze zaskoczyły kontrowersyjne tezy o porodach i alimentach, które padły na tym spotkaniu?

Szokujące tezy na kongresie Brauna: "Zjazd wariatów" i "menażeria dziwnych ludzi"

To, co wydarzyło się na Kongresie Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Społecznych, zaskoczyło nawet doświadczonych dziennikarzy. Joanna Miziołek i Eliza Olczyk w programie "Niedyskretnie o politykach" na kanale YouTube Super Expressu, ostro oceniły wydarzenie. Miziołek stwierdziła:

"To, co tam się działo, to był po prostu zjazd wariatów i kamratów Brauna."

Dziennikarka dodała, że nawet Konfederacja zaczyna się dystansować od Grzegorza Brauna:

"Bo tę menażerię, którą on wokół siebie zbiera, tych wszystkich dziwnych ludzi i środowisk, no to naprawdę napawa lekką grozą."

"Bóle porodowe to fikcja"? Dziennikarka reaguje ostro!

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszonych na kongresie była kwestia kobiet i porodów. Joanna Miziołek relacjonowała zdumiewające tezy:

"Mówiono tam, że bóle porodowe to telewizyjna fikcja. Że kobiety są szczęśliwe na porodówkach i w ogóle ich te porody nie bolą." Dziennikarka natychmiast odniosła się do własnych doświadczeń, prostując tezy z kongresu: "Urodziłam dziecko i wiem, że to nie jest fikcja. To naprawdę boli." Z dozą ironii dodała: "Dobrze, że nas tam nie wpuścili, bo gdyby nas wpuścili, to myślę, że mogliby poczuć, co to jest ból porodowy."

Radykalizm Brauna odstrasza nawet prawicę: "Problem polityczny"

Dziennikarki zgodnie podkreślały, że radykalizm środowiska Brauna zaczyna być ciężarem nawet dla jego sojuszników. Eliza Olczyk zauważyła:

"Nawet Konfederacja zaczyna się od niego dystansować, bo widzą, że to im szkodzi." Miziołek dodała, że "cała menażeria dziwnych ludzi" staje się: "problemem politycznym."W ich ocenie takie inicjatywy nie pomagają w budowaniu szerokiego poparcia. Olczyk podsumowała: "To jest fajne dla wąskiej grupy fanów, ale normalnych wyborców to odstrasza."

Radykalizm Brauna zaczyna ciążyć prawicy. „To już problem polityczny”

W rozmowie prowadzące zwracały uwagę, że coraz ostrzejszy przekaz środowiska Grzegorza Brauna przestaje być atutem, a zaczyna być obciążeniem także dla jego dotychczasowych sojuszników. Ich zdaniem radykalne hasła i kontrowersyjne inicjatywy nie tylko budzą emocje, ale też komplikują relacje wewnątrz szeroko pojętej prawicy.

Eliza Olczyk podkreślała, że dystans wobec Brauna jest dziś coraz bardziej widoczny nawet wśród polityków Konfederacji.

– Nawet Konfederacja zaczyna się od niego dystansować, bo widzą, że to im szkodzi – mówiła.

Joanna Miziołek zwracała z kolei uwagę na środowisko skupione wokół lidera Konfederacji Korony Polskiej. Jej zdaniem coraz bardziej przypomina ono zbiór przypadkowych, radykalnych postaci, które zamiast wzmacniać przekaz polityczny, generują kolejne kontrowersje.

– Ta cała menażeria dziwnych ludzi staje się problemem politycznym – oceniła.

W ocenie dziennikarek takie inicjatywy nie pomagają w budowaniu trwałego zaplecza wyborczego. Wręcz przeciwnie, ograniczają zasięg przekazu do wąskiego grona najbardziej zagorzałych sympatyków.

