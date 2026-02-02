Ławrow grozi Zachodowi! Interwencja w Ukrainie, ryzyko nuklearne i status Finlandii

Ławrow ostrzega

Siergiej Ławrow jasno postawił sprawę, oświadczając: "Rozmieszczenie w Ukrainie zagranicznych wojsk i infrastruktury wojskowej zostanie uznane przez Federację Rosyjską za zagraniczną interwencję".

To bezpośrednie ostrzeżenie dla krajów NATO i innych sojuszników Ukrainy, którzy rozważają głębsze zaangażowanie militarne. Taka deklaracja może znacząco podnieść stawkę konfliktu i eskalować napięcia na linii Wschód-Zachód.

Rosyjski minister odniósł się także do kwestii użycia broni jądrowej. Ostrzegł, że "istnieje realne zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej w 'zbiorowym Zachodzie', który nie słynie z pokojowego nastawienia". Te słowa, wypowiedziane w kontekście trwającej wojny, budzą poważne obawy o eskalację konfliktu do poziomu, którego świat nie widział od dziesięcioleci. Czy to tylko retoryka, czy zapowiedź realnych działań?

Finlandia straciła status "uczciwego pośrednika"

Ławrow skrytykował również Finlandię, oświadczając, że "Finlandia bezpowrotnie utraciła status 'uczciwego pośrednika' i nie może odgrywać roli mediatora w żadnych procesach". To wyraźny sygnał niezadowolenia Rosji z powodu przystąpienia Finlandii do NATO i jej coraz ściślejszych związków z Zachodem. Deklaracja ta może oznaczać dalsze ochłodzenie stosunków na linii Moskwa-Helsinki.

Niespodziewany apel o uwolnienie prezydenta Wenezueli

Wśród wielu ostrych wypowiedzi, Ławrow znalazł też czas na zaskakujący apel do Stanów Zjednoczonych, wzywając je "do uwolnienia Nicolasa Maduro i jego żony". To posunięcie, choć pozornie niezwiązane z konfliktem w Ukrainie, wpisuje się w szerszą strategię Rosji, mającą na celu podważanie amerykańskich wpływów na arenie międzynarodowej i wspieranie sojuszników w Ameryce Łacińskiej.

Ukraina pod ostrzałem, ale bez uderzeń w energię

Tymczasem w Ukrainie sytuacja pozostaje napięta. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że:

"Nie odnotowano w ciągu ostatniej doby żadnych celowych ataków rosyjskich z użyciem rakiet lub dronów Shahed na infrastrukturę energetyczną kraju, ale miały miejsce nowe rosyjskie ataki na obiekty energetyczne w regionach przyfrontowych". Dodał również, że "Armia rosyjska, podobnie jak w poprzednich dniach, koncentruje się na terroryzowaniu naszej logistyki, przede wszystkim kolejowej".

Zgodnie z jego oświadczeniem, siły rosyjskie przeprowadziły ataki na obwody dniepropietrowski i zaporoski, a konkretnie na obiekty infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że Rosja zmienia taktykę, próbując sparaliżować ukraińskie dostawy i transport.

Tajemniczy dron spadł na jednostkę wojskową w Przasnyszu. To kluczowy ośrodek walki elektronicznej

Słowa Siergieja Ławrowa to wyraźny sygnał zaostrzenia retoryki Rosji i podniesienia stawki w konflikcie ukraińskim. Jego ostrzeżenia dotyczące interwencji i ryzyka nuklearnego wymagają uwagi, a zmieniająca się taktyka na froncie świadczy o dynamicznej sytuacji, która może szybko eskalować.

