Pilne! Prezydent Nawrocki podjął decyzje ws. ułaskawień. Chodzi o osiem osób

Prezydent Nawrocki ułaskawił trzy osoby, kierując się względami humanitarnymi i pozytywnymi opiniami sądów.

Pięć wniosków o ułaskawienie zostało odrzuconych, prawdopodobnie z powodu braku spełnienia kluczowych kryteriów.

Prezydent zażądał akt w czterech innych sprawach, co świadczy o jego osobistym zaangażowaniu w analizę.

Jakie są kulisy tych decyzji i co one oznaczają dla przyszłych wniosków o ułaskawienie?

Kto został ułaskawiony i dlaczego?

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, poinformował, że decyzje o ułaskawieniu trzech osób zapadły 2 lutego. Kluczowe okazały się tu względy humanitarne. Prezydent Nawrocki wziął pod uwagę nie tylko te okoliczności, ale również pozytywne opinie sądów oraz wnioski prokuratora generalnego. Oznacza to, że każda z tych spraw była dokładnie analizowana pod kątem zarówno sytuacji życiowej skazanych, jak i oceny wymiaru sprawiedliwości.

„Podejmując decyzje prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami prokuratora generalnego o skorzystanie z prawa łaski” - napisał.

Postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób. Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa…— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) February 2, 2026

Dlaczego pięć osób nie otrzymało łaski?

W tym samym czasie, prezydent Nawrocki postanowieniem z poniedziałku odmówił zastosowania prawa łaski wobec pięciu innych osób. Choć szczegółowe powody tych decyzji nie zostały publicznie ujawnione, można przypuszczać, że w tych przypadkach nie zostały spełnione kryteria, które skłoniły prezydenta do ułaskawienia trzech pozostałych osób. Mogło to dotyczyć braku wystarczających przesłanek humanitarnych, negatywnych opinii sądów lub braku wniosków prokuratora generalnego.

Tajemnicze cztery sprawy: prezydent żąda akt

Co ciekawe, prezydent podpisał również cztery postanowienia, w których zażądał od prokuratora generalnego przedstawienia akt w kolejnych sprawach. Działał na podstawie przepisu Kodeksu postępowania karnego, który daje mu prawo do żądania akt lub wszczęcia z urzędu postępowania o ułaskawienie. Ten krok sugeruje, że prezydent chce osobiście zapoznać się ze szczegółami tych przypadków, zanim podejmie ostateczną decyzję. Może to świadczyć o szczególnie skomplikowanym charakterze tych spraw lub o chęci dogłębnej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji o ułaskawieniu lub jego odmowie.

Decyzje prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii prawa łaski pokazują złożoność i wagę każdego przypadku. Względy humanitarne, opinie sądów i stanowisko prokuratora generalnego odgrywają kluczową rolę, ale ostateczna decyzja zawsze należy do głowy państwa.

