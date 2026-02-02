Tajemniczy dron spadł na jednostkę wojskową w Przasnyszu. To kluczowy ośrodek walki elektronicznej

Dron spadł na teren 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, kluczowej jednostki polskiego wywiadu, zaledwie 70 metrów od magazynu uzbrojenia.

Jednostka ta odpowiada za rozpoznanie elektroniczne i monitorowanie przestrzeni radiowej, w tym strategicznego Przesmyku Suwalskiego.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia Prawa lotniczego, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czy to szpiegostwo, prowokacja hybrydowa, czy niefortunny wypadek?

Incydent w Przasnyszu: Chronologia zdarzeń

Według informacji ujawnionych przez dziennikarza śledczego Mariusza Gierszewskiego, do zdarzenia doszło w środę, 28 stycznia 2026 roku. Służba dyżurna 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu zaobserwowała bezzałogowy statek powietrzny (BSP) latający nad terenem jednostki. Po pewnym czasie maszyna z nieznanych przyczyn runęła na ziemię.

Najbardziej niepokojący jest fakt, że dron spadł na teren bazy, zaledwie około 70 metrów od magazynu uzbrojenia. Taka lokalizacja budzi uzasadnione obawy dotyczące intencji operatora i potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu. Pierwsi na miejscu zdarzenia byli żołnierze pełniący wartę, którzy po wstępnych oględzinach zabezpieczyli wrak drona, przenosząc go do jednego z budynków jednostki.

2. Ośrodek Radioelektroniczny – dlaczego ta jednostka jest tak ważna?

Incydent nabiera szczególnego znaczenia ze względu na charakter jednostki, nad którą doszło do zdarzenia. 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu to nie jest zwykła baza wojskowa. To wyspecjalizowana jednostka rozpoznania i walki radioelektronicznej, będąca kluczowym elementem polskiego systemu wywiadu i bezpieczeństwa. Jej główne zadania to:

Prowadzenie rozpoznania elektronicznego (SIGINT): Pozyskiwanie informacji poprzez przechwytywanie i analizę sygnałów radiowych, radarowych i innych form emisji elektromagnetycznej.

Monitorowanie przestrzeni radiowej: Ciągły nadzór nad spektrum radiowym, zwłaszcza na strategicznym kierunku północno-wschodnim.

Zabezpieczenie Przesmyku Suwalskiego: Jednostka odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu aktywności wojskowej w rejonie Przesmyku Suwalskiego, który jest uważany za jeden z najbardziej wrażliwych punktów na mapie NATO.

Obecność nieautoryzowanego drona nad tak newralgicznym obiektem może być próbą rozpoznania jego systemów, częstotliwości pracy czy procedur bezpieczeństwa.

Reakcja służb i śledztwo Żandarmerii Wojskowej

Placówka Żandarmerii Wojskowej w Przasnyszu została powiadomiona o zdarzeniu tego samego dnia około godziny 18:00. Jak potwierdził rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, reakcja była natychmiastowa. Żandarmeria Wojskowa niezwłocznie podjęła czynności procesowe, w tym zabezpieczyła odnaleziony bezzałogowiec do dalszych badań. Przesłuchania świadków rozpoczęły się jeszcze tego samego wieczoru.

Art. 212 Prawa lotniczego – jakie grożą konsekwencje?

Dochodzenie prowadzone jest w sprawie o czyn z art. 212 ust. 1, pkt 1, lit a ustawy Prawo lotnicze. Przepis ten dotyczy naruszenia zasad ruchu lotniczego obowiązujących w strefie, w której wykonywany był lot. Tereny jednostek wojskowych są strefami o specjalnym statusie, a loty nad nimi są ściśle regulowane lub całkowicie zakazane. Sprawcy, który umyślnie lub nieumyślnie naruszył te przepisy, grozi surowa kara, pozbawienie wolności do lat 5.

Dron nad jednostką wojskową – szpiegostwo, prowokacja czy przypadek?

Chociaż śledztwo jest na wczesnym etapie, analitycy rozważają kilka możliwych scenariuszy tego incydentu. M.in. celowe działanie wywiadowcze. Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie jednostki w Przasnyszu, najbardziej prawdopodobnym motywem jest próba szpiegostwa. Dron mógł być wyposażony w urządzenia do zbierania danych o systemach elektronicznych jednostki lub do fotografowania jej infrastruktury.Prowokacja w ramach działań hybrydowych: Incydent wpisuje się w szerszy kontekst zagrożeń hybrydowych, z jakimi Polska mierzy się od lat.

Podobnie jak wcześniejsze naruszenia przestrzeni powietrznej, może to być próba testowania czasu reakcji i procedur bezpieczeństwa polskiego wojska.Utrata kontroli przez cywilnego operatora: Nie można całkowicie wykluczyć scenariusza, w którym cywilny operator drona stracił nad nim kontrolę, a maszyna przypadkowo spadła na teren wojskowy. Jednak bliskość jednostki do granicy i jej specjalistyczny charakter czynią tę hipotezę mniej prawdopodobną.

Niezależnie od motywów, incydent w Przasnyszu stanowi poważne ostrzeżenie i podkreśla rosnące zagrożenie, jakie dla bezpieczeństwa obiektów strategicznych stanowią bezzałogowe statki powietrzne. Sprawa ta z pewnością przyspieszy dyskusję na temat wzmocnienia systemów antydronowych chroniących kluczową infrastrukturę państwa.

