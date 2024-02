Szczerba w ostrych słowach o Andrzej Dudzie! "Niech zamieszka z Kamińskim i Wąsikiem"

Socjolog wprost: PiS przegrzewa sprawę Wąsika i Kaczyńskiego, to pułapka

Hołownia nowym prezydentem Polski?! To możliwy scenariusz

Losy ustawy budżetowej ważyły się niemal do ostatniej chwili. Czas na jej podpisanie prezydent miał do 1 lutego. Zdecydował się na to dzień wcześniej.

Wcześniej Donald Tusk podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jeśli Andrzej Duda „na polecenie Jarosława Kaczyńskiego” zdecyduje się na „zamrożenie” budżetu – a co za tym idzie wstrzymanie podwyżek dla nauczycieli – premier wraz z koalicjantami może zdecydować się na skrócenie kadencji Sejmu i rozpisanie nowych wyborów.

Andrzej Duda ustawę podpisał, a skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego nie zmienia stanu faktycznego. Budżet obowiązuje. Teraz TK ma osądzić – czy zgodnie z Konstytucją, ponieważ do głosowania nie zostali dopuszczeni Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Zdaniem prezydenta – bezprawnie.

Zapowiedź „mrożenia” w Trybunale każdej kolejnej ustawy – w ostrych słowach skomentował w rozmowie z nami poseł Platformy Obywatelskiej – Michał Szczerba: „Niech prezydent Duda zamieszka z tym Kamińskim i z tym Wąsikiem, bo widzę, że żyć bez nich nie może, tęsknił w więzieniu, tęskni teraz.”

Zdaniem posła Szczerby, jak i zdecydowanej większości prawników i konstytucjonalistów, sprawa jest bardzo prosta. Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani przed sąd, co automatycznie doprowadziło do wygaśnięcia ich mandatów.

„Jesteś przestępcą - nie możesz być posłem.” - krótko podsumowuje polityk PO.

QUIZ o Andrzeju Dudzie. Jak dobrze znasz prezydenta? Pytanie 1 z 15 Jak na drugie imię ma Andrzej Duda? Stanisław Adrian Sebastian Dalej