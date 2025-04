Radosław Sikorski ostrzega Hiszpanię! Mówi o Rosji

Co zrobił były rektor Collegium Humanum po wyjściu z aresztu? Ustalenia mediów

QUIZ o Janie Pawle II. Ciekawostki o Karolu Wojtyle. Co wiesz o polskim papieżu?

Rosyjska dezinformacja w Hiszpanii

Radosław Sikorski w wywiadzie dla hiszpańskiego publicznego nadawcy RTVE zwrócił uwagę na problem rosyjskiej dezinformacji, która docierać może również do Hiszpanii. - Nigdy nie byliście okupowani przez Rosję i prawdopodobnie nigdy nie będziecie, ale do was też dociera rosyjska dezinformacja. Rosja próbuje również manipulować sytuacją wewnętrzną i podsycać różne podziały w Hiszpanii. Wiemy, że próbuje przeprowadzić wojnę hybrydową w Europie – przyznał polski minister.

Europejskie wsparcie dla Ukrainy

Podczas spotkania Wielkiej Piątki, w którym uczestniczył Radosław Sikorski, potwierdzono, że państwa europejskie „nie są zmęczone wojną”. Minister Sikorski wyraził nadzieję, że amerykańska inicjatywa pokojowa zakończy się sukcesem, choć zauważył, że to Rosja nie zgadza się na zawieszenie broni. Szef polskiego MSZ pozytywnie ocenił reakcję Europy na konflikt, mówiąc: - Gdybyście zapytali mnie kilka lat temu, czy Europa wesprze Ukrainę i czy Ukraina będzie tak dzielnie walczyć, nie uwierzyłbym.

Obrona Europy i integralność granic

Sikorski wezwał do „stworzenia prawdziwej obrony Europy”. Pytany o aneksję ukraińskich terytoriów przez Rosję, odpowiedział: - Myślę, że zarówno w interesie Hiszpanii, jak i Polski jest to, że nie można zmieniać granic siłą.

Warto zauważyć, że w kontekście tych wyzwań, kluczowe jest wzmocnienie współpracy między krajami europejskimi w celu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji i propagandy. Wspólne działania w obszarze cyberbezpieczeństwa, edukacji medialnej i wymiany informacji mogą pomóc w budowaniu odporności społeczeństw na manipulacje.

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK MIESZKA SIKORSKI

Sonda Czy ufasz Radosławowi Sikorskiemu? Tak Nie