Nie żyje Tadeusz Oleksy. Był współpracownikiem Jerzego Buzka

Tadeusz Oleksy był przewodniczącym zakładowej organizacji "S" w kopalni Sosnowiec. W latach 1981-1989 należał do Niezależnego Samorządu Związków Zawodowych „Solidarność”. - Tadeusz Oleksy był przewodniczącym zakładowej organizacji "S" w kopalni Sosnowiec. Był świadkiem symbolicznych wydarzeń, jak choćby zrzucenia czerwonej gwiazdy z szybu Anna w KWK – wspomina go Arkadiusz Chęciński na Twitterze. W kopalni KWK „Sosnowiec” pracował niemal do samego końca jej działania. Ponadto Tadeusz Oleksy był redaktorem naczelnym „Kilofu”, kolportował ulotki, uczestniczył manifestacjach oraz pomagał represjonowanym, za co został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności w 2015 roku. Był także współpracownikiem byłego premiera Jerzego Buzka.

Tadeusz Oleksy nie żyje

Jak przekazał prezydent Sosnowca, Tadeusz Oleksy zmarł w wieku 66 lat. – Część Jego Pamięci – napisał na Twitterze. Pogrzeb działacza odbędzie się w poniedziałek 23 stycznia o godzinie 13:00 w kaplicy na cmentarzu przy alei Mireckiego w Sosnowcu.

