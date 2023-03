Nie żyje Krzysztof Koczurowski. Był założycielem KLD. "W wieku 76 lat nagle odszedł..."

Co dziś robi była premier?

Nie żyje Krzysztof Koczurowski. Wieloletni prezes i twórca znanej firmy badawczej PBS zmarł w wieku 76 lat. Koczurowski przed laty zakładał KLD, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, pierwszą partię Donalda Tuska. - Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym w wieku 76 lat nagle odszedł Krzysztof Koczurowski, założyciel PBS, wieloletni Prezes naszej firmy, twórca jej największych sukcesów. Wychowawca wielu pokoleń badaczy. Ważna postać polskiego środowiska badawczego. Zawsze energiczny i uśmiechnięty. Pełen pomysłów. Dla wielu z nas mentor i przyjaciel - napisali na Facebooku pracownicy firmy żegnając przyjaciela.

Kim był Krzysztof Koczurowski?

Krzysztof Koczurowski założył firmę PBS w 1990 roku, wtedy nazywała się ona Pracownią Badań Społecznych. Koczurowski przez wiele lat był jej prezesem, z funkcją tą pożegnał się dopiero w 2016 roku. Z wykształcenia Koczurowski był prawnikiem, pracował na Uniwersytecie Gdańskim. To właśnie on zakładał przed laty KLD. Zasiadał on też w zarządzie tej partii, czyli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, a w 1991 r. był jedną z osób, które prowadziły kampanią wyborczą KLD.