Nie żyje Katarzyna Stoparczyk. Wzruszające słowa Szymona Hołowni

Tragiczna śmierć Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk była legendarną dziennikarką Trójki, redaktorką, autorką książek i audycji. Współprowadziła z Wojciechem Mannem program "Duże Dzieci" na antenie TVP. Prowadziła także "Pytanie na śniadanie". W późniejszych latach związana była z radiową "Trójką", a następnie z Radiem 357.

W sobotę 6 września 2025 roku miała uczestniczyć w Kongresie Kobiet w Katowicach. Zginęła w piątek w wypadku na S19 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu.

Wzruszający wpis Szymona Hołowni

W mediach społecznościowych Katarzynę Stoparczyk pożegnał Szymon Hołownia. "W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że »nie ma dzieci, są ludzie«. Pokazywał różnicę pomiędzy »słuchać«, a »wysłuchać«" — napisał na platformie X marszałek Sejmu.

"Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" — zakończył Szymon Hołownia.

Dziennikarkę pożegnała też minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.- "Dała tylu dzieciom głos... Wyrazy współczucia dla bliskich, przyjaciół, współpracowników, słuchaczy i rozmówców wyjątkowej Katarzyny Stoparczyk" — napisała na platformie X.

