Nie żyje Jolanta Florek. Przez lata pomagała ludziom w najtrudniejszych sprawach

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-05-26 13:56

Nie żyje Jolanta Florek, wieloletnia prawniczka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. O jej śmierci poinformowało Biuro RPO, podkreślając jej ogromny profesjonalizm, sumienność i empatię. Przez ponad 30 lat była związana z pomocą obywatelom, którzy zgłaszali się do Rzecznika z trudnymi sprawami z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Jolanta Florek

i

Autor: Urząd Miasta w Poznaniu/ Materiały prasowe
  • Biuro RPO z żalem pożegnało Jolantę Florek, prawniczkę, która przez ponad 30 lat pomagała obywatelom w najtrudniejszych sprawach.
  • Była cenioną ekspertką od prawa podatkowego i gospodarczego, oferując wsparcie w skomplikowanych kwestiach prawnych.
  • Sprawdź, jak jej profesjonalizm i empatia wpłynęły na życie tysięcy Polaków i dlaczego jej odejście jest tak dużą stratą.

Nie żyje Jolanta Florek. Biuro RPO przekazało smutną wiadomość

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o śmierci Jolanty Florek. Była prawniczką z ponad 30-letnim doświadczeniem, przez lata związaną z instytucją RPO. W komunikacie podkreślono, że była osobą niezwykle cenioną zarówno za wiedzę, jak i sposób, w jaki podchodziła do ludzi szukających pomocy.

„Była wybitną prawniczką i ekspertką, niezwykle wysoko cenioną za profesjonalizm, sumienność i empatię” — przekazało Biuro RPO.

To właśnie te słowa najlepiej pokazują, jaką rolę pełniła w urzędzie. Nie była tylko ekspertką od przepisów. Dla wielu osób, które trafiały do Biura RPO ze skomplikowanymi sprawami, była kimś, kto potrafił wysłuchać, zrozumieć problem i szukać rozwiązania tam, gdzie obywatel często czuł się już bezradny.

Pomagała obywatelom w zawiłych sprawach

Jolanta Florek przez lata zajmowała się sprawami z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. To dziedziny trudne, pełne skomplikowanych przepisów, terminów i procedur, które dla wielu obywateli bywają barierą niemal nie do przejścia.

Biuro RPO przypomniało, że osoby zwracające się do urzędu mogły liczyć na jej pomoc i zaangażowanie.

„Obywatele zwracający się do Biura RPO zawsze mogli liczyć na jej pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu zawiłych spraw w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego” — napisano w komunikacie.

Jolanta Florek uczestniczyła także w pracach komisji społecznych i zespołów przygotowujących zmiany w polskim prawie. Jej doświadczenie miało więc znaczenie nie tylko w pojedynczych sprawach obywateli, ale również przy szerszej dyskusji o tym, jak powinny wyglądać przepisy i jak państwo powinno odpowiadać na realne problemy ludzi.

„Niekwestionowany autorytet i wsparcie”

W pożegnaniu opublikowanym przez Biuro RPO szczególnie mocno wybrzmiewa osobisty ton. Współpracownicy Jolanty Florek napisali, że dla wielu była nie tylko specjalistką, ale także autorytetem i wsparciem.

„Dla wielu z nas była niekwestionowanym autorytetem i wsparciem. Zapamiętamy Ją jako osobę ogromnie życzliwą, otwartą na rozmowę i gotową do dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem. Będzie nam brakowało Jej ciepła i serdeczności” — przekazano.

Te słowa pokazują, że Jolanta Florek zostawiła po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale też pamięć o życzliwości, cierpliwości i gotowości do pomocy. W instytucji, do której często trafiają ludzie z poczuciem krzywdy lub bezsilności wobec urzędów, takie cechy mają szczególne znaczenie.

Polityka SE Google News
Rzecznik Praw Obywatelskich: Wyrywkowe kontrole trzeźwości nielegalne! Policja: My ratujemy ludzkie życie!
Galeria zdjęć 4
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Sonda
Czy urzędy powinny częściej przypominać o osobach, które przez lata pomagały obywatelom?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RPO
ŚMIERĆ