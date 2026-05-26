Nie żyje Jolanta Florek. Przez lata pomagała ludziom w najtrudniejszych sprawach

Biuro RPO z żalem pożegnało Jolantę Florek, prawniczkę, która przez ponad 30 lat pomagała obywatelom w najtrudniejszych sprawach.

Była cenioną ekspertką od prawa podatkowego i gospodarczego, oferując wsparcie w skomplikowanych kwestiach prawnych.

Nie żyje Jolanta Florek. Biuro RPO przekazało smutną wiadomość

Nie żyje Jolanta Florek. Biuro RPO przekazało smutną wiadomość

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o śmierci Jolanty Florek. Była prawniczką z ponad 30-letnim doświadczeniem, przez lata związaną z instytucją RPO. W komunikacie podkreślono, że była osobą niezwykle cenioną zarówno za wiedzę, jak i sposób, w jaki podchodziła do ludzi szukających pomocy.

„Była wybitną prawniczką i ekspertką, niezwykle wysoko cenioną za profesjonalizm, sumienność i empatię” — przekazało Biuro RPO.

To właśnie te słowa najlepiej pokazują, jaką rolę pełniła w urzędzie. Nie była tylko ekspertką od przepisów. Dla wielu osób, które trafiały do Biura RPO ze skomplikowanymi sprawami, była kimś, kto potrafił wysłuchać, zrozumieć problem i szukać rozwiązania tam, gdzie obywatel często czuł się już bezradny.

Pomagała obywatelom w zawiłych sprawach

Jolanta Florek przez lata zajmowała się sprawami z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. To dziedziny trudne, pełne skomplikowanych przepisów, terminów i procedur, które dla wielu obywateli bywają barierą niemal nie do przejścia.

Biuro RPO przypomniało, że osoby zwracające się do urzędu mogły liczyć na jej pomoc i zaangażowanie.

„Obywatele zwracający się do Biura RPO zawsze mogli liczyć na jej pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu zawiłych spraw w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego” — napisano w komunikacie.

Jolanta Florek uczestniczyła także w pracach komisji społecznych i zespołów przygotowujących zmiany w polskim prawie. Jej doświadczenie miało więc znaczenie nie tylko w pojedynczych sprawach obywateli, ale również przy szerszej dyskusji o tym, jak powinny wyglądać przepisy i jak państwo powinno odpowiadać na realne problemy ludzi.

„Niekwestionowany autorytet i wsparcie”

W pożegnaniu opublikowanym przez Biuro RPO szczególnie mocno wybrzmiewa osobisty ton. Współpracownicy Jolanty Florek napisali, że dla wielu była nie tylko specjalistką, ale także autorytetem i wsparciem.

„Dla wielu z nas była niekwestionowanym autorytetem i wsparciem. Zapamiętamy Ją jako osobę ogromnie życzliwą, otwartą na rozmowę i gotową do dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem. Będzie nam brakowało Jej ciepła i serdeczności” — przekazano.

Te słowa pokazują, że Jolanta Florek zostawiła po sobie nie tylko dorobek zawodowy, ale też pamięć o życzliwości, cierpliwości i gotowości do pomocy. W instytucji, do której często trafiają ludzie z poczuciem krzywdy lub bezsilności wobec urzędów, takie cechy mają szczególne znaczenie.

