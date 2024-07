Nie żyje Jerzy Stuhr. Wzruszające słowa prezydenta Dudy

W wieku 77 lat zmarł aktor filmy i teatralny, polonista, profesor sztuk teatralnych Jerzy Stuhr - potwierdziła PAP pracownica Starego Teatru w Krakowie, z którą to placówką był związany. Stuhr zmagał się z ciężką chorobą. - Dotarła do nas ta smutna informacja dzisiaj - powiedziała we wtorek PAP Barbara Kwiatkowska z Narodowego Starego Teatru. Znany aktor w ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą. W 2020 r. przeszedł udar mózgu, a we wcześniejszych latach dwukrotnie zawał. W 2011 r. wykryto u niego nowotwór krtani. Stuhr urodził się w Krakowie 18 kwietnia 1947 r. Całe życie związany był z tym miastem. Tu studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Był też profesorem i rektorem krakowskiej PWST. Widzowie znają go z licznych ról filmowych i teatralnych. Zagrał m.in. w "Seksmisji", "Kilerze", "Wodzireju", "Amatorze", "Obywatelu Piszczku".

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zmarły we wtorek Jerzy Stuhr był wybitną postacią polskiej sceny teatralnej i filmowej, zaś jego kreacje aktorskie pozostaną na zawsze świadectwem wybitnego talentu i profesjonalizmu. Jerzy Stuhr, aktor filmowy i teatralny, reżyser, profesor sztuk teatralnych, pedagog, zmarł w wieku 77 lat. W ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą. - Odszedł Jerzy Stuhr - wybitna Postać polskiej sceny teatralnej i filmowej. Jego kreacje aktorskie pozostaną na zawsze świadectwem wybitnego talentu i profesjonalizmu. Swoją grą wyznaczył najlepsze standardy polskiego teatru i kina. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie - napisał prezydent na platformie X.

