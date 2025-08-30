Nie żyje Andriej Parubij. Ukraiński polityk zastrzelony we Lwowie!

Wszystkie służby szukają napastnika

- Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego zabójstwa we Lwowie. Zginął Andrij Parubij. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim- napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak donosi szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia. - W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby” – poinformował Kozycki.

Kim był Parubij?

Andrij Parubij angażował się jeszcze w antykomunistyczną działalność w czasach ZSRR. Później aktywnie uczestniczył w Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku. Trzy lata później został po raz pierwszy wybrany do ukraińskiego parlamentu.

Od listopada 2013 do lutego 2014 należał do przywódców antyrządowych protestów – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, zapewniającej ochronę demonstrantów i bezpieczeństwo w mieście. Po ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, pełnił tę funkcję do 7 sierpnia 2014. W tym samym miesiącu później wystąpił z Batkiwszczyny razem z m.in. stojącym na czele rządu Arsenijem Jaceniukiem. Znalazł się następnie w gronie założycieli Frontu Ludowego, na czele którego stanął urzędujący premier. W wyborach z października tegoż roku uzyskał mandat posła VIII kadencji. 14 kwietnia 2016 zastąpił Wołodymyra Hrojsmana na funkcji przewodniczącego ukraińskiego parlamentu. W 2019 wybrany do parlamentu na kolejną kadencję z listy ugrupowania Europejska Solidarność. 29 sierpnia zakończył pełnienie funkcji przewodniczącego parlamentu.