Nie ma samochodu, ale inwestuje jak szalony. Przejrzeliśmy oświadczenie majątkowe Krzysztofa Śmiszka

Oszczędności Krzysztofa Śmiszka to 39,6 tysięcy złotych, 2,2 tysiące euro i 650 dolarów amerykańskich. W przeliczeniu wynoszą łącznie 52,5 tysiące złotych. Poseł nie posiada żadnych papierów wartościowych.

Polityk sporo zainwestował w nieruchomości. Jest obecnie właścicielem lub współwłaścicielem sześciu mieszkań. Pierwsze z nich jest w całości własnością posła, ma 56 m2 powierzchni i jest warte pół miliona złotych. Drugie z nich, o powierzchni 41 m2, zostało kupione za 210 tysięcy złotych. Polityk ma w nim 1/2 udziału. Trzecie ma tyle samo powierzchni, co drugie, ale jest wyraźnie droższe i kosztowało 330 tysięcy złotych. Tu z kolei Krzysztof Śmiszek ma 2/5 udziału. Powierzchnia czwartego, wartego 182 tysiące złotych mieszkania to 48 m2. Poseł ma w nim udział 1/4 z tytułu spadku. Kolejne mieszkanie ma 47 m2 powierzchni i warte jest 355 tysięcy złotych, kandydat do Sejmu ma w nim 1/2 udziału. Szóste, ostatnie, jest największe i najdroższe. 97 m2 wyceniono na dwa miliony złotych, z czego warta milion połowa należy do polityka Wiosny.

Prócz tego Krzysztof Śmiszek odziedziczył 1/4 gospodarstwa rolnego o powierzchni trzech hektarów, wartego 38 tysięcy złotych. W skład gospodarstwa wchodzi budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Poseł nie prowadzi działalności rolniczej i nie uzyskuje żadnego dochodu.

W 2022 roku poseł otrzymał od Kancelarii Sejmu 166 tysięcy złotych uposażenia poselskiego i 46 tysięcy złotych diety parlamentarnej. Dzięki zwiększonemu limitowi na służbowe podróżne zagraniczne wzbogacił się o 1,8 tysiąca złotych. Dzięki wynajmowi mieszkań dochody posła zwiększyły się o kolejne 53 tysiące złotych.

Polityk nie posiada ani samochodu, ani rzeczy kosztujących ponad 10 tysiące złotych. Jako jeden z nielicznych polityków nie ma żadnych długów.

