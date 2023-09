Kłopotek pojechał rowerem na pielgrzymkę do Lichenia. Na kolanach modli się, by Polacy w wyborach wybrali mądrze

Krzysztof Śmiszek otwiera listę kandydatów Lewicy w wyborach 2023 do Sejmu we Wrocławiu. Do tej pory również był posłem Lewicy właśnie z okręgu wrocławskiego. Kim jest wrocławska jedynka Lewicy. Co wiemy o wykształceniu, rodzinie i majątku posła? Sprawdź!

Wykształcenie Krzysztofa Śmiszka

Krzysztof Śmiszek urodził się 25 sierpnia 1979 r. w Stalowej Woli.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2003-2005 pracował w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W 2006 roku został absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UW.

Był ekspertem polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. Przez szereg lat był szefem Grupy Prawnej Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. W latach 2008–2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET – Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. Od 2014 jest członkiem Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji.

W latach 2011–2016 był pracownikiem naukowym w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był trenerem praw człowieka Rady Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy. Od 2011 prowadzi gościnne wykłady w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Od lat zajmuje się również pracą naukową. Był wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2016 r. obronił doktorat.

Kariera polityczna Śmiszka

W 2019 r. Krzysztof Śmiszek dołączył do partii Wiosna, z listy której startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie uzyskał jednak wtedy mandatu. W wyborach parlamentarnych w 2019 był "jedynką" na liście we Wrocławiu. Uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji, startując jako przedstawiciel Wiosny z listy Lewicy we Wrocławiu i zdobywając 43 447 głosów. Obecnie jest członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, a także delegatem polskiego Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Życie prywatne Krzysztofa Śmieszka

Śmiszek nigdy nie ukrywał swojej orientacji seksualnej. Powszechnie wiadomo, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek są najsłynniejszą polską parą LGBT. Od ponad 20 lat i tworzą bardzo szczęśliwy związek. Kiedyś panowie myśleli nawet o dziecku, teraz raczej skupiają się na karierach politycznych. Obaj politycy poznali się w 2002 roku, gdy Krzysztof Śmiszek dołączył do stowarzyszenia “Kampania Przeciw Homofobii”, założonego przez Biedronia. Po wyjeździe do Berlina postanowili zostać parą, a że było to w lutym, obchodzą swoją rocznicę w walentynki 14 lutego. Od tamtej pory minęło już 21 lat, choć panowie przyznają, że ze względu na na swoje zawodowe obowiązki widują się zdecydowanie zbyt rzadko. Teraz, gdy Robert Biedroń pracuje w Parlamencie Europejskim czasu na spotkania mają jeszcze mniej.

Majątek Krzysztofa Śmiszka: oszczędności w różnych walutach, pięć mieszkań i... brak samochodu

Krzysztof Śmiszek zgodnie ze swoim ostatnim oświadczeniem majątkowym złożonym w kwietniu 2023 roku zgromadził prawie 40 tysięcy zł oszczędności w polskiej walucie, a także 650 dolarów i 2 tys. 211 euro. Poseł posiada też mieszkanie o powierzchni 55,59 mkw. o wartości 500 tysięcy złotych. Ale to nie koniec nieruchomości. Dodatkowo jest też współwłaścicielem trzech mieszkań o powierzchni ponad 40 m każde i niemal 100-metrowego apartamentu, który kosztował prawie dwa miliony złotych. Zaskoczeniem może być dla wielu, że poseł Krzysztof Śmiszek jest także współwłaścicielem gospodarstwa. Rodzinny majątek o powierzchni niecałych 3 hektarów z budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarskimi odziedziczył w spadku i jest jego właścicielem w 1/4 udziału.

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Śmiszek zarobił jako poseł w 2022 r. 212 tysięcy uposażenia i diety parlamentarnej oraz 52 746 zł z tytułu najmu nieruchomości. Nie posiada też żadnych pożyczek, długów i zobowiązań finansowych.

